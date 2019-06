STASERA IN TV | RAI Programmi 24 giugno | The Meddler e guida canali minori

The Meddler - Un'inguaribile ottimista : Il Film STASERA su Rai 1 : Susan Sarandon, Rose Byrne e J.K Simmons in una commedia romantica (ma nemmeno troppo) scritta e diretta da Lorene Scafaria. In onda alle 21.25 su Rai Uno.

STASERA in TV Rai/ Programmi di oggi 23 giugno : Seat Music Awards e Calcio Europei Under 21 : Stasera in TV Rai, ecco la giuda dei Programmi trasmessi nel corso del prime time di oggi, domenica 23 giugno 2019: tutte le proposte.

Programmi TV di STASERA - domenica 23 giugno 2019. Su Rai 1 tornano i Seat Music Awards : Vanessa Incontrada e Carlo Conti Rai1, ore 21.25: Seat Music Awards Again 2019 Dopo le prime due puntate, trasmesse il 5 e 6 giugno, torna in prima serata su Rai 1 il programma condotto da Carlo Conti e Vanessa Incontrada. La terza serata raccoglierà i momenti più emozionanti delle prime due, oltre a tanti premiati inediti. Tra i protagonisti Laura Pausini e Biagio Antonacci, Ligabue, Marco Mengoni Alessandra Amoroso, Raf e Umberto Tozzi, ...

Paola Perego premia le ‘Donne ad Alta Quota’. STASERA su Rai1 : Paola Perego Trentesima edizione per “Donne ad Alta Quota – Premio Marisa Bellisario”. Il premio andrà in onda Stasera su Rai1, alle 23.15, dagli Studi Fabrizio Frizzi, con la conduzione di Paola Perego. Nel corso della serata saranno assegnate le “Mele d’Oro”, un riconoscimento che premia quelle donne che durante l’anno si sono distinte per i loro meriti nella professione, nell’imprenditoria, nel giornalismo, nella cultura, nella ...

Programmi TV di STASERA - sabato 22 giugno 2019. Su Rai1 la Nazionale Under 21 sfida il Belgio : Gigi Di Biagio Rai1, ore 20.30: Under 21 Italia-Belgio Dentro o fuori. Tutto, o niente, in 90 minuti. Lo 0-1 subito contro la Polonia obbliga gli azzurrini a battere il Belgio e le scelte del Ct Di Biagio, soprattutto in attacco, sono obbligate: squalificato Zaniolo, inamovibile Federico Chiesa, spazio dal primo minuto per Moise Kean. La telecronaca del match sarà di Luca De Capitani e Antonio Di Gennaro, con gli interventi a bordocampo di ...

La Grande Storia - il ritorno STASERA su Rai 3 con la Grande Crisi del '29 : Un format non diverso da quello al quale lo storico programma di Rai 3 ci ha abituati già nelle sue precedenti edizioni, ma bensì un prodotto che ritorna con una nuova stagione in veste sicuramente migliorata sotto il punto di vista delle testimonianze e dei contributi audiovisivi. Così potremmo molto sinteticamente recensire la prima puntata di questa nuova stagione de La Grande Storia, che inaugura un nuovo ciclo di sei appuntamenti ...

La Traviata di Giuseppe Verdi STASERA su Rai 1 : diretta e streaming : La Traviata di Giuseppe Verdi va in onda stasera in tv venerdì 21 giugno 2019 in mondovisione su Rai 1. Di seguito ecco anticipazioni, diretta e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV La Traviata di Giuseppe Verdi stasera su Rai 1 La Traviata di Giuseppe Verdi inaugurerà l’Opera Festival 2019 della Fondazione Arena Di Verona, giunta alla sua 97° edizione. La nuova produzione dell’opera porta la firma di Franco Zeffirelli per ...

La Traviata : trama e cast dall’Arena di Verona STASERA su Rai 1 : La Traviata: trama e cast dall’Arena di Verona stasera su Rai 1 Questa sera su Rai 1, in diretta dall’Arena di Verona, andrà in onda La Traviata, celebre opera lirica di Giuseppe Verdi. L’evento sarà trasmesso in mondovisione e inaugurerà l’Opera Festival 2019. A pochi giorni dalla scomparsa del grande maestro Zeffirelli, si è voluto rendergli omaggio con uno dei signori migliori capolavori. La nota opera lirica di Verdi, vero e ...

Programmi TV di STASERA - venerdì 21 giugno 2019. Su Rai1 «La Traviata» a firma di Franco Zeffirelli : Franco Zeffirelli Rai1, ore 21.15: La Traviata In diretta in mondovisione su Rai1, va in onda La Traviata di Giuseppe Verdi, che inaugura l’Opera Festival 2019 della Fondazione Arena Di Verona, giunta alla sua 97esima edizione. La nuova produzione dell’opera porta la firma di Franco Zeffirelli per regia e scene. In ricordo del maestro fiorentino, a pochi giorni dalla scomparsa, la Rai rende disponibile il segnale free a tutte le emittenti del ...

Qualcosa di Speciale : Il Film STASERA su Rai 2 : Jennifer Aniston e Aaron Eckhart sono i protagonisti di una commedia romantica su un esperto di auto-aiuto che non sa aiutare se stesso...

Qualcosa di speciale : trama - cast e curiosità sul film STASERA in tv Rai 2 : Qualcosa di speciale: trama, cast e curiosità sul film stasera in tv Rai 2 Qualcosa di speciale è una commedia romantica diretta da Brandon Camp nel 2009. I protagonisti, Jennifer Aniston e Aaron Eckhart, interpretano Eloise e Durke, una donna e un uomo dal passato difficile, destinati ad incontrarsi e innamorarsi. Il fato condurrà entrambi in un albergo di Seattle, nel quale, scopriranno insieme di essere pronti a lasciarsi il passato ...