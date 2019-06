Stadio San Siro | le reazioni dopo la notizia della demolizione | adesso dove giocheranno

Lo Stadio di San Siro sarà abbattuto per far spazio a un nuovo impianto? : San Siro (foto: Dan Istitene/Getty Images) Dopo settimane di silenzio si torna a parlare del futuro dello stadio Giuseppe Meazza, a Milano, meglio conosciuto come San Siro . Questa mattina il presidente del Milan Paolo Scaroni e quello dell’Inter Alessandro Antonello hanno ripetuto di voler abbattere la struttura, considerata troppo vecchia, per lasciare spazio a un altro stadio , al passo coi tempi. “Facciamo un nuovo San Siro accanto al ...

San Siro - Scaroni e Antonello in coro : “costruiremo un nuovo Stadio accanto a quello vecchio” : Presenti entrambi in Svizzera per l’assegnazione delle Olimpiadi Invernali 2026, il presidente del Milan e l’ad dell’Inter hanno rivelato come verrà costruito un nuovo San Siro Milan e Inter lavorano per costruire un nuovo Meazza, le due società hanno intenzione di andare avanti nel percorso che condurrà alla costruzione di un impianto rivoluzionario. LaPresse/Roberto Monaldo Presenti in Svizzera per l’assegnazione ...