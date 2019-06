Spagna-Stati Uniti mondiali femminili | pronostico e dove vederla

Spagna-Stati Uniti - Mondiali calcio femminile 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Si disputerà quest’oggi alle ore 18 la sfida tra Spagna e Stati Uniti, che vale per gli ottavi di finale dei Mondiali di calcio femminile 2019. Chi vince affronterà la Francia, che ha eliminato ieri il Brasile ai tempi supplementari. La Spagna arriva dal secondo posto del girone B, conquistato con la vittoria sul Sudafrica per 3-1, la sconfitta con la Germania per 1-0, il pareggio con la Cina a reti bianche. Gli Stati Uniti, invece, hanno ...

Calcioscommesse in Spagna : arrestati alcuni giocatori : Calcioscommesse Spagna – L’ombra del Calcioscommesse cala sulla Spagna. Come scrive “Servimedia”, diversi giocatori di prima e seconda divisione sono stati arrestati per aver truccato delle partite, al fine di ottenere un guadagno dalle scommesse. Stando alle informazioni ricevute da fonti interne alla polizia, Servimedia ha fatto sapere che tra gli arrestati ci sono: Raul […] L'articolo Calcioscommesse in Spagna: arrestati alcuni ...

Spagna - quattro italiani studenti Erasmus arrestati dopo una violenta rissa - grave un ragazzo : Il giovane di Cadice colpito alla testa è ricoverato in ospedale in prognosi riservata. Ancora non chiari i motivi della rissa. I quattro sono in stato di fermo nella stazione della polizia nazionale di San Fernando. Almeno due sarebbero di origini campane

Spagna - rissa fuori da un locale a Cadice : ragazzo in coma per un calcio in testa. Arrestati 4 studenti italiani in Erasmus : Una rissa sul retro di una discoteca, all’alba, nella zona della movida di Cadice, estremo Nord-Ovest della Spagna. Una violenza registrata in un video con un calcio alla testa che ha portato un ragazzo gaditano in coma e in prognosi riservata. Per questo motivo la polizia della città spagnola ha arrestato quattro giovani italiani, studenti in Erasmus, presunti responsabili del pestaggio. I fatti sono avvenuti poco prima delle 7 fuori da ...

In Spagna uno scivolo di 38 metri è stato chiuso un giorno dopo l’apertura perché ci sono stati feriti : In Spagna un ripido scivolo lungo 38 metri è stato chiuso il giorno successivo alla sua apertura al pubblico perché ci sono stati feriti e diverse segnalazioni alle autorità sulla sua scarsa sicurezza. Lo scivolo era stato montato dalla cittadina