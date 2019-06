Spagna-Stati Uniti | Mondiali calcio femminile 2019 | orario d’inizio e come vederla in tv

oasport

(Di lunedì 24 giugno 2019) Si disputerà quest’oggi alle ore 18 la sfida tra, che vale per gli ottavi di finale deidi. Chi vince affronterà la Francia, che ha eliminato ieri il Brasile ai tempi supplementari. Laarriva dal secondo posto del girone B, conquistato con la vittoria sul Sudafrica per 3-1, la sconfitta con la Germania per 1-0, il pareggio con la Cina a reti bianche. Gli, invece, hanno chiuso in prima posizione il girone F, battendo con un sonoro 13-0 la Thailandia nell’incontro d’esordio, e andando poi a superare il Cile per 3-0 e la Svezia per 2-0. Si gioca a Reims, allo stadio Auguste-Delaune. Le americane cercano di proseguire nella loro corsa verso i piani alti della rassegna iridata, vinta già tre volte, nel 1991, 1999 e 2015, mentre le iberiche sono già al loro miglior risultato alla loro seconda ...

