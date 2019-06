Solo il piano No Euro può frenare Salvini dalla rottura con i grillini

Guelpa : 'Guardiola viene ancora trattato - Sarri è Solo il 'Piano B' per la Juventus' : L'attesa principale dei tifosi bianconeri riguarda inevitabilmente la nomina del prossimo tecnico della Juventus, che a breve dovrebbe essere ufficializzato. Proprio per questo sembra ancora non decollare il mercato dei giocatori per i bianconeri, con i 'soli' arrivi certi di Ramsey dall'Arsenal e di Romero dal Genoa (l'argentino dovrebbe però restare in prestito nella società ligure anche la prossima stagione), oltre a Demiral del Sassuolo (con ...

Matteo Renzi : "Se cade il governo Solo elezioni - non c'è un piano B" : “Se cade il governo, fermo restando le prerogative di Mattarella, sono d’accordo con Zingaretti che non c’è un piano B per il futuro esecutivo”, alternativo alle elezioni. È la convinzione di Matteo Renzi, che ha risposto sul tema ai giornalisti a margine di un evento elettorale a Roma.Il senatore Pd ed ex premier ha ribadito di essere “orgoglioso di non aver fatto l’accordo sulla base delle ...

Mercato Juventus - doppio piano per la difesa : non Solo De Ligt : Mercato Juventus- La Juventus resta vigile in vista della prossima e imminente sessione di Mercato estivo. Secondo quanto riportato dalla ultime indiscrezioni di Mercato, i bianconeri sarebbero pronti a spingere il piede sull’acceleratore per De Ligt. Il centrale dell’Ajax, valutato attualmente 80 milioni di euro, sarebbe un chiaro obiettivo dei bianconeri, ma Paratici sarebbe pronto […] L'articolo Mercato Juventus, doppio ...

“Geoff Westley – Piano Solo” - il nuovo album del pianista : È uscito "Geoff Westley - Piano Solo - Does what is says on the tin", nuovo album del pianista, compositore e produttore Geoff Westley, una raccolta di quattro composizioni originali interamente scritte ed eseguite da Westley al Pianoforte. L'album, registrato in Inghilterra presso la Menhuin Hall, sarà presentato con un concerto dal vivo mercoledì 8 maggio a Roma, presso l'Alexanderplatz Jazz Club. "'Does what is says on the tin' - racconta ...

Amsterdam - il piano della giunta ‘verde’ : “Dal 2030 in città Solo le auto elettriche” : Fuori le auto benzina e diesel da Amsterdam entro il 2030. È questa la proposta della giunta della capitale olandese, giudata dalla sindaca Femke Halsema. La volontà del governo cittadino – che dovrà essere approvata in consiglio e sarà sottoposto a consultazione pubblica – è contenuta nell’Actieplan Schone Lucht, ovvero il piano di azione per l’aria pulita che progetta le nuove regole che la città intende mettere in ...

Mercato Juventus - non Solo Pogba e Chiesa : ecco il piano di Paratici : Mercato Juventus – Archiviata la stagione con la vittoria dell’ottavo scudetto consecutivo, la Juventus ha il compito di confermarsi nella prossima annata e riprovare ad arrivare in fondo in Champions League. La ‘Gazzetta dello Sport’ fa il punto delle probabili strategie del ds Fabio Paratici. Difficile immaginare altri colpi alla Cristiano Ronaldo, anche se Pogba resta un nome ancora caldo. Leggi anche: […] More

4 finali e Solo 3 punti in tasca : l'Inter di Spalletti va piano verso la Champions : l'Inter si avvicina alla Champions punto dopo punto, senza mai accelerare. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport che spiega come i nerazzurri non siano stati in grado di vincere nessuno degli ultimi 4 scontri diretti giocati in casa. 'l'Inter di questo mese e mezzo fa strada senza accelerare troppo. E a ...