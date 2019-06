Softball | Europei 2019 | programma | orari e tv Il calendario completo

oasport

(Di lunedì 24 giugno 2019) Cominceranno dal prossimo 30 giugno, e termineranno il 6 luglio, glidi, che avranno luogo tra la Repubblica Ceca e la Polonia. E’ pronto a rinnovarsi il classico duello tra Italia e Olanda, una costante storica tanto delquanto del baseball. Sono loro le due selezioni favorite per la vittoria finale, anche se non sono le sole a poter godere delle possibilità di far bene. La Repubblica Ceca, infatti, è emersa come potenza in crescita, ma non è l’unica, dal momento che anche la Gran Bretagna sta mostrando un aumento di livello. Del resto, a parte le due Nazionali guida di questo sport, quelle ceca e britannica sono tra le poche a essersi messe tra di loro in differenti edizioni degli, cosa che sono riuscite a fare Belgio, Russia, Grecia e Germania in determinate circostanze, soprattutto lungo tutti gli Anni 2000. Glidi...

zazoomnews : Softball Europei 2019: le convocate dell’Italia per il raduno. 19 giocatrici presenti partiranno in 17 per la Repub… - OA_Sport : Softball, Europei 2019: le convocate dell’Italia per il raduno. 19 giocatrici presenti, partiranno in 17 per la Rep… -