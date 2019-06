Smettere di fumare e ridurre il danno da fumo | la rivoluzione parte da Catania con 9

La Rivoluzione Mondiale “Anti-Fumo” arriva in Italia : 9 progetti per Smettere di fumare presentati a Catania - poi la Traversata a Nuoto dello Stretto di Messina [PROGRAMMA] : La Rivoluzione Mondiale “Anti-Fumo” arriva in Italia: Lunedì 24 giugno, alle 10,30, nell’aula magna di Palazzo Pedagaggi (dipartimento di Scienze politiche e sociali, via Vittorio Emanuele II, 49) verranno presentati ufficialmente i nove progetti di ricerca appena avviati nei dipartimenti universitari afferenti al CoEHAR, il Centro di Ricerca per la Riduzione del Danno da Fumo dell’Università di Catania. Si tratta di nove ...

Attenti : Smettere di fumare può provocare una moderata stronzaggine : Secondo la psicanalisi, quando una ragazza anoressica smette di esserlo vive un lutto dolorosissimo, una specie di crisi identitaria, perché l’anoressia faceva parte della sua concezione di se stessa. Una delle reazioni emotive più comuni a questa frattura è la rabbia. Anche io in questo momento, pr

Sigarette a riscaldamento di tabacco : Il no dell’Airc per assuefazione - danni alla salute e non aiutano a Smettere di fumare : Non esistono ancora studi in grado di dimostrare che le Sigarette a riscaldamento del tabacco possano ridurre il rischio di cancro rispetto alle normali Sigarette. Inoltre i livelli alti di nicotina possono portare dipendenza allo stesso modo delle altre soprattutto tra i più giovani. Sono moltissimi i giovanissimi che iniziano a fumare proprio questo genere di sigaretta, usandola quindi non per smettere ma come oggetto che va di ...

Se le sigarette costassero il doppio - gli italiani Smetterebbero di fumare? : Quanto si spendeI fumatori in ItaliaQuando si fuma di piùSe in famiglia c'è un minoreFumano più gli uomini o le donne?Alcuni vizi sono duri a morire. Altri sono estremamente pericolosi. Le sigarette appartengono a buon titolo a entrambe le categorie. Il fumo seduce, cattura e in diversi casi si rivela un’attrazione fatale. Un dato è sufficiente a dimostrarlo: ogni anno in Italia muoiono 70.000 persone a causa del fumo. E non sono bastate fior ...