Sky Sport - Cresce il GP F1 Francia Record con straniere al Mondiale Femminile

F1 Francia 2019 - Gara - Diretta Esclusiva Sky Sport - differita Tv8 : L'ennesima pole position e l'ennesima prima fila. Anche in Francia (Diretta Esclusiva Sky Sport, differita Tv8) la Mercedes non si smentisce e sul circuito di Le Castellet mette in mostra tutto il suo potenziale permettendo a Lewis Hamilton di firmare il miglior tempo nelle qualifiche davanti al suo compagno di squadra Valtteri Bottas. A salvare la Ferrari di pensa Charles Leclerc che scatterà dalla terza posizione domani sulla griglia di ...

Sky Sport MotoGP e TV8 - Diretta SuperBike Round Riviera Rimini (21 - 23 Giugno) : Il Campionato del mondo FIM SuperSport 2019 ha ingranato un'altra marcia al Circuito de Jerez - Angel Nieto e adesso la corsa per il titolo si sposta a Misano per disputare il settimo Round della stagione. La pista romagnola è uno classico nel calendario del WorldSBK e la categoria WorldSSP vanta una ricca storia, però chi sarà il protagonista in questo nuovo capitolo che sta per cominciare? Il vantaggio di Randy...

Sky Sport Mondiale Femminile (diretta) Ottavi | Palinsesto e Telecronisti : Sabato 22 giugno, il via agli Ottavi di finale della FIFA Women’s World CupTM, il Mondiale Femminile per nazioni in corso di svolgimento in Francia. 16 nazionali in campo, otto grandi sfide per determinare i quarti di finale, otto grandi incontri tutti da seguire live su Sky Sport. In campo ci sarà anche l’Italia di Milena Bertolini, capace di vincere il...

F1 Francia 2019 - Qualifiche - Diretta Esclusiva Sky Sport - differita Tv8 : Un venerdì di libere a Le Castellet per la Ferrari (Diretta Esclusiva Sky Sport, differita Tv8) ra la pista e la speranza di riprendersi la vittoria di Sebastian Vettel in Canada. Una speranza alla fine caduta nel vuoto per la Rossa che ha visto respinto il ricorso contro la penalità di 5'' nel Gp di Montreal che ha consegnato l'ennesimo successo alla Mercedes di Lewis Hamilton. I commissari della Fia non hanno infatti ritenuto ...

Sky Sport : “Napoli e Roma ancora niente accordo per Manolas ma resta la speranza” : Il Napoli e la Roma non sono ancora riuscite a trovare l’ accordo per Manolas, ma secondo Sky Sport resta alta la possibilità che il forte difensore possa vestire la casacca azzurra. E’ la pista più percorribile, De Laurentiis vorrebbe formare la coppia con Koulibaly. Il Napoli vorrebbe pagare meno della clausola rescissoria, ma anche per questo si resta ottimisti che la trattativa andrà in porto. Ad oggi il Napoli è la squadra ...

La seconda edizione degli European Games in esclusiva su Sky Sport Minsk : Minsk si appresta a ospitare la seconda edizione degli “European Games”, la manifestazione pluriSportiva in programma nella capitale della Bielorussia dal 21 al 30 giugno, che fa seguito a quella svoltasi nel 2015 a Baku, in Azerbaigian Sarà Sky a...

Sky Sport F1 - Diretta Esclusiva Gp Francia (20 - 23 Giugno). In chiaro differita TV8 : Ottava gara del Mondiale 2019 di F1 in Diretta Esclusiva su Sky Sport F1 (canale 207), con il Gran Premio di Francia in ondada giovedì 20 a domenica 23 giugno. IL PROGRAMMA – Il GP inizia già giovedì, alle 15, con le prime parole dei piloti in conferenza stampa. Sabato 22, sempre alle 15, in onda le...

Mondiali di Calcio Femminile - Italia vs Brasile | Diretta Rai 1 e Sky Sport : In pochi avrebbero scommesso che l’Italia si sarebbe presentata alla vigilia del match con il Brasile avendo il pass per gli Ottavi già in tasca. Ma la doppietta di Barbara Bonansea con l’Australia e i cinque gol rifilati alla Giamaica hanno stravolto il copione di un girone che ora vede le Azzurre in pole position, una posizione da difendere con le unghie stasera a Valenciennes (ore 21 - Diretta su Rai 1 e Sky Sport ...

Su Sky Sport sarà estate rovente dei Motori con F1 - MotoGP e Superbike. : Sarà un’estate ricca di adrenalina sui canali dedicati Sky Sport F1 e Sky Sport MotoGP, con 10 Gran Premi in diretta tra Formula 1 e MotoGP (8 di questi in esclusiva live) e tre Round di Superbike. Aprono la successione estiva il GP di F1 in...

Su Sky Sport quasi 1 milione per GP Catalunya MotoGP (+10% sul 2018) : Il Gran Premio di Catalunya di MotoGP segna il + 10% degli ascolti rispetto allo stesso GP di un anno fa, con circa 975 mila spettatori medi e quasi 1 milione e 440 spettatori unici. In crescita rispetto...

Sky Sport Mondiale Femminile (diretta) 3a Giornata | Palinsesto e Telecronisti : Il Mondiale di calcio Femminile andrà in onda sul canale Sky Sport Mondiali al numero 202 del telecomando Sky e sul 473 del digitale terrestre (Pacchetto Sky Calcio), competizione che si aggiunge al campionato 2019/2020 di Serie A Femminile, oltre alla Coppa Italia e alla Supercoppa Italiana. Sky garantirà una copertura totale della FIFA Women’s World CupTM, con...

Conto alla rovescia per estate azzurra del basket su Sky Sport : ''Questa è l’estate azzurra del basket'': Beppe Bergomi, come tutti gli appassionati della palla a spicchi, sa bene che sui canali di Sky Sport gli appuntamenti con il basket non terminano mai in questa estate che vedrà entrambe le nostre nazionali maggiori impegnate in due grandi...

MotoGP Catalunya 2019 - Gara - Diretta Sky Sport e Tv8 : La Yamaha che non ti aspetti (Diretta Sky Sport e Tv8), quella non ufficiale del francese Fabio Quartararo, beffa tutti e si prende la pole del Gp di Catalogna che si correrà domani sul circuito di Montmelò. Il giovanissimo talento francese, 20 anni compiuti ad aprile, che corre col team Petronas, con il tempo di 1'39«484 ha messo in fila in campione del mondo Marc Marquez (Honda) staccato di 15 millesimi e il rigenerato ...