Sea Watch | Strasburgo chiede chiarimenti  al governo italiano

Sea Watch - Salvini se frega pure dei preti : “Don Carmelo passa la notte all’aperto? Dorma bene” : Il parroco di Lampedusa don Carmelo La Magra ha annunciato che dormirà sul sagrato della chiesa San Gerlando, finché i migranti della Sea Watch 3. Salvini ha commentato così: "Caro parroco, con tutto il rispetto, io non cambio idea: porti chiusi a chi aiuta i trafficanti di esseri umani. Dorma bene"Continua a leggere

Sea Watch - Matteo Salvini contro l'arcivescovo di Torino : "I soldi della Diocesi a 43 italiani in difficoltà" : È monsignor Cesare Nosiglia, arcivescovo di Torino, l'uomo che ha dichiarato di voler accogliere i 43 migranti a bordo della Sea Watch. La nave è ancora in mezzo al mare in attesa - dopo il rifiuto di sbarcare a Tripoli - di un porto sicuro da dieci giorni. Matteo Salvini sulla vicenda non ha mai ca

Sea Watch - Salvini contro l'arcivescovo di Torino : "Soldi diocesi agli italiani" : Giorgia Baroncini l'arcivescovo di Torino si è detto "disponibile ad accogliere i migranti della Sea Watch". La dura risposta del ministro dell'Interno: "Aiuti gli italiani in difficoltà" "Caro Vescovo, penso che Lei potrà destinare i soldi della diocesi per aiutare 43 Italiani in difficoltà. Per chi non rispetta la legge i nostri porti sono chiusi". Così il ministro dell'Interno Matteo Salvini risponde alle parole del monsignor ...

Migranti - aut aut Corte Strasburgo a Italia : entro oggi notizie su Sea Watch o agiremo : La Corte di Strasburgo ha reso noto di aver ricevuto una richiesta di "misure provvisorie" da parte della Sea Watch 3 per chiedere all'Italia di consentire lo sbarco dei Migranti. La Corte ha rivolto una serie di domande sia alla Sea Watch 3 che al governo Italiano. Questi ultimi dovranno rispondere entro oggi. La Corte in base ai suoi regolamenti puo' chiedere all'Italia di adottare quelle che vengono definite "misure urgenti" e che "servono ad ...

Pd - Zingaretti riunisce la segreteria e attacca : “Su Sea Watch danza macabra su pelle dei poveri”. Ma non accetta domande : “Sulla Sea Watch assistiamo purtroppo alla ennesima danza macabra sulla pelle dei più poveri“. Ad attaccare l’esecutivo e il ministro dell’Interno Matteo Salvini è il segretario Pd Nicola Zingaretti, al termine della prima riunione della segreteria dem. “Credo che vadano tutti fatti sbarcare e denuncio come nelle ultime sei riunioni dei ministri degli Interni Ue, l’Italia non sia stata rappresentata, mancano ...

Sea Watch 3 - interviene la Corte di Strasburgo. Oggi la decisione : Nel dodicesimo giorno di stallo della Sea Watch 3 a largo di Lampedusa, la ong tedesca si è rivolta alla Corte di Strasburgo, che ha confermato Oggi di aver ricevuto una richiesta di "misure provvisorie" che consentirebbero alla nave di far sbarcare i 42 migranti soccorsi quasi due settimane fa al largo della Libia.La Corte di Strasburgo ha già rivolto una serie di domande al governo italiano e alla ong. Entrambe le parti coinvolte dovranno ...

Migranti : Maraventano (Lega) - 'a Lampedusa la Sea Watch non sbarca - porti chiusi' : Palermo, 24 giu. (AdnKronos) - "Sea watch, cambia porto!". E' quanto si legge su uno striscione sistemato davanti al molo Favaloro di Lampedusa, dove avvengono gli sbarchi, da Angela Maraventano, ex senatrice della Lega di Lampedusa. L'ex politico, che è di Lampedusa, si è sistemata su una sedia e u

Dopo dodici giorni il Partito Democratico si è accorto del caso Sea Watch 3 : Il Partito Democratico ha iniziato a parlare del nuovo caso Sea Watch 3 al dodicesimo giorno di permanenza in mare della nave della ONG tedesca. I democratici sostengono l'appello alla Corte di Strasburgo della ONG, spiegando che i giudici "potranno riscontrare le violazioni dei diritti umani che si commettono in queste ore".Continua a leggere

Sea Watch - Fidanza (FdI) vs Fratoianni : “Migranti rischiano la vita per colpa delle ong”. “Lei si deve vergognare” : Bagarre a L’aria che tira, su La7, tra il deputato di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni, e il parlamentare di Fratelli d’Italia, Carlo Fidanza, sul caso della Sea Watch 3, in mare da dodici giorni, al largo di Lampedusa, con 43 migranti a bordo. Sea Watch, ricorso a Strasburgo: ‘Italia consenta sbarco’. Ue: ‘Stati siano solidali’ Salvini: ‘Ci pensino ...

Migranti : Bartolo - 'su Sea Watch 3 indispensabile intervento Corte Strasburgo' : Palermo, 24 giu. (AdnKronos) - "Quella a cui stiamo assistendo in queste giornate è una situazione diventata ormai insostenibile. Soltanto nell’ultima settimana a Lampedusa sono sbarcate oltre 100 persone, nel silenzio del governo e senza clamori, mentre a bordo della Sea Watch 3 si è scelto di crea

Appello Sea Watch a Corte Strasburgo/ Salvini "Ue mandi migranti in Olanda-Germania" : Sea Watch 3, Appello a Corte Strasburgo: oggi verdetto. Appello Ue agli Stati, 'urge soluzione', Salvini 'migranti a Olanda e Germania'

Ue agli Stati : urge soluzione Sea Watch : 15.10 "Pur apprezzando il fatto che l'Italia abbia proceduto all'evacuazione di un numero di persone dalla Sea Watch 3 per ragioni mediche", la Commissione Ue fa appello "agli Stati membri" per trovare "una soluzione per le persone che sono rimaste a bordo". Così una portavoce parlando di "imperativo umanitario" e ribadendo che l'esecutivo comunitario "continuerà a fare tutto il possibile, nell'ambito delle nostre competenze, per sostenere e ...