Sea Watch | la diocesi di Torino | Disponibili ad accogliere le 43 persone

Su e giù al limitare delle acque italiane. La rotta impazzita della Sea Watch 3 : Uno zigzag blu, un intrico di linee che a prima vista potrebbe sembrare lo scarabocchio di un bambino. E invece quel tratto che sembra impazzito racconta una storia ben precisa: la rotta percorsa dalla nave Sea Watch 3 negli ultimi giorni al largo di Lampedusa, in attesa da due settimane di ricevere il permesso di far sbarcare 42 migranti soccorsi al largo della Libia.La linea grigia - che forma una C rovesciata a sud-est di Lampedusa - è ...

Sea Watch - Commissione Ue : "C'è imperativo umanitario" : Agostino Corneli L'organo Ue scende in campo sul caso della ong tedesca: "Trovare una soluzione per i migranti a bordo della nave" La Commissione europea lancia l'assist alle organizzazioni umanitarie e all'accoglienza. La portavoce della Commissione europea, Natascha Bertaud, ha parlato in conferenza stampa sul quanto sta accadendo fra Italia e Sea Watch, con la decisione del governo italiano di far sbarcare alcune delle persone ...

SeaWatch - diocesi Torino : li accogliamo : 12.36 "La diocesi di Torino è disponibile ad accogliere senza oneri per lo Stato i migranti della SeaWatch". Così l'arcivescovo, monsignor Cesare Nosiglia, al termine della messa San Giovanni, patrono della città. "Rivolgo una preghiera speciale a San Giovanni, che ha sempre difeso i poveri - ha aggiunto - Chiedo a lui di dare una mano per risolvere il problema che stanno vivendo le persone a bordo della SeaWatch. Per essere concreti la Chiesa ...

