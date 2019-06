Sea Watch chiede intervento della Corte di Strasburgo | «Fateci sbarcare»

Sea Watch - la nave chiede alla Corte di Strasburgo di intervenire : “Misure urgenti per lo sbarco” : La Sea Watch 3, che è bloccata da 12 giorni a largo di Lampedusa, ha chiesto alla Corte di Strasburgo di intervenire con delle "misure urgenti" per consentire lo sbarco e "impedire serie e irrimediabili violazioni dei diritti umani". Il governo italiano dovrà rispondere alle domande della Corte entro oggi pomeriggio.Continua a leggere

