calcioefinanza

(Di lunedì 24 giugno 2019) «L’area è iconica, Sanè San, il mondo conosce Sane non vogliamo andare da nessun’altra parte. Spero però di vedere le Olimpiadi nel nuovo stadio che costruiremo. Ci sono tante ragioni per cui dobbiamo fare il nuovo stadio, quella che considero dirimente è che non possiamo giocare in due in uno … L'articolo: «Non ho maidiSan

DiMarzio : #Olimpiadi2026, le parole di #Scaroni e #Sala sul tema-stadio ?? ??? Il presidente del #Milan: 'Ne costruiremo uno… - CalcioFinanza : Scaroni: «Non ho mai parlato di demolire San Siro» - fabio_ravelli : RT @c_pradelli: Come non detto: @BeppeSala conferma che nel dossier #MilanoCortina2026 è garantita la cerimonia inaugurale a San Siro. Il v… -