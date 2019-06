Sapore di Salini

blogo

(Di lunedì 24 giugno 2019) Non andare dove il sentiero ti può portare; vai invece dove il sentiero non c’è ancora e lascia dietro di te una traccia.Cosi il grande scrittore e filosofo statunitense Ralph Waldo Emerson. Spesso la vita ti porta ad attraversare sentieri particolarmente perigliosi, sentieri anche oscuri, fatti di penombre e anche, a volte, di incontri non proprio piacevolissimi. Ma esattamente come voleva dire Emerson, l'importante è proprio seguire questi tipi di sentieri, magari anche inesplorati, per far restare qualcosa di te che lasci in quel posto elementi positivi, affinché nel futuro, chi si troverà a passare da quelle parti, trovi quelle cose buone che hai lasciato.dipubblicato su TVBlog.it 24 giugno 2019 07:46.