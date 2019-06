San Siro | patto Inter-Milan |   «Lo demoliremo e ne faremo uno nuovo» Stop di Sala foto

San Siro - lo stadio sarà demolito e ricostruito : Lo stadio San Siro, soprannominato la Scala del Calcio, sarà demolito e ricostruito interamente. Le società milanesi di Inter e Milan hanno infatti raggiunto un accordo per abbattere il Meazza e costruire un nuovo stadio: l'annuncio è arrivato quest'oggi 24 giugno a Losanna da parte dei dirigenti delle sue società calcistiche. La demolizione Questa mattina a Losanna il presidente del Milan Paolo Scaroni e l'amministratore delegato interista ...

Lo stadio di San Siro sarà abbattuto per far spazio a un nuovo impianto? : San Siro (foto: Dan Istitene/Getty Images) Dopo settimane di silenzio si torna a parlare del futuro dello stadio Giuseppe Meazza, a Milano, meglio conosciuto come San Siro. Questa mattina il presidente del Milan Paolo Scaroni e quello dell’Inter Alessandro Antonello hanno ripetuto di voler abbattere la struttura, considerata troppo vecchia, per lasciare spazio a un altro stadio, al passo coi tempi. “Facciamo un nuovo San Siro accanto al ...

Calcio : Bastoni (Lega) - 'San Siro non si tocca - no a città privatizzata' : Milano, 24 giu. (AdnKronos) - “San Siro non si tocca, rappresenta la storia del Calcio milanese". Lo afferma Max Bastoni, consigliere della Lega al Comune di Milano e in Regione Lombardia, sulle dichiarazioni da Losanna del presidente del Milan, Paolo Scaroni, e dell’amministratore delegato dell'Int

Calcio : Bestetti (Fi) - 'no abbattimento San Siro - pronti a referendum' : Milano, 24 giu. (AdnKronos) - "Lo stadio di San Siro è un monumento nazionale, un simbolo di Milano e dell'Italia nel mondo che non può essere cancellato con un colpo di ruspa". Così Marco Bestetti, presidente del Municipio 7 di Milano ed esponente di Forza Italia, commenta le dichiarazioni da Losan

Sala : «Demolire San Siro? Vedremo dopo il 2026» : «Il Comune è proprietario di San Siro, se (Milan e Inter, ndr) decidono di fare uno stadio posso solo dire due cose. Ci vorrà tempo. E poi alla fine siamo padroni dello stadio». Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, interviene sul tema San Siro, dopo le parole del presidente del Milan Scaroni. Nel dossier di Milano-Cortina […] L'articolo Sala: «Demolire San Siro? Vedremo dopo il 2026» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e ...

San Siro demolito - c’è l’accordo tra Inter e Milan : «Costruiremo un nuovo stadio». Sala : «Non prima del 2026» : L’annuncio è stato fatto a Losanna, dove si vota per le Olimpiadi invernali 2026, dal presidente rossonero Paolo Scaroni e l’ad nerazzurro Alessandro Antonello. «Il vecchio verrà abbattuto e al suo posto ci saranno nuove costruzioni»,