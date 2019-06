San Siro | Milan e Inter | “Buttiamo giù il vecchio stadio e lo costruiamo nuovo”

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 24 giugno 2019) Sansarà demolito per fare spazio, nella stessa area, a un nuovo. A dare l’annuncio è stato il presidente del, Paolo Scaroni, durante la presentazione, a Losanna, della candidatura dio-Cortina alle Olimpiadi invernali del 2026 insieme alla delegazione italiana. “Tutto procede – ha annunciato -, facciamo un nuovo Sanaccanto al, nella stessa area della concessione. Ilverrà buttato giù e al suo posto ci saranno nuove costruzioni”. Dalle poche informazioni fornite, sembra però che i tempi di realizzazione non saranno brevi. Quando gli viene chiesto dello stato di avanzamento dell’idea, tenendo conto che c’è bisogno del via libera del Comune dio, il presidente rossonero risponde: “L’iter? Bisogna presentare la domanda, è una procedura complicatissima”. A chi fa notare che ...

