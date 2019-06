San Siro | lo stadio sarà demolito e ricostruito

Blastingnews

(Di lunedì 24 giugno 2019) LoSan, soprannominato la Scala del Calcio,interamente. Le società milanesi di Inter e Milan hanno infatti raggiunto un accordo per abbattere il Meazza e costruire un nuovo: l'annuncio è arrivato quest'oggi 24 giugno a Losanna da parte dei dirigenti delle sue società calcistiche. La demolizione Questa mattina a Losanna il presidente del Milan Paolo Scaroni e l'amministratore delegato interista Alessandro Antonello, membri della delegazione per la candidatura di Milano-Cortina per le Olimpiadi invernali del 2026. I due hanno confermato l'intenzione di fare un nuovoSanaccanto al vecchio impianto già esistente, all'interno della stessa area. Il vecchiocosì buttato giù e al suo posto verranno edificate nuove costruzioni. Giuseppe Sala, sindaco di Milano, annuncia che questoun processo piuttosto lungo: fa sapere ...

