San Siro demolito | c’è l’accordo tra Inter e Milan | «Costruiremo un nuovo stadio»

C’è l’accordo tra Inter e Milan : «Demoliremo San Siro e ne faremo uno nuovo» : L’annuncio è stato fatto a Losanna, dove si vota per le Olimpiadi invernali 2026, dal presidente rossonero Paolo Scaroni e l’ad nerazzurro Alessandro Antonello. «Il vecchio verrà abbattuto e al suo posto ci saranno nuove costruzioni»,

La notte magica di Ed Sheeran a San Siro : solo - con la sua chitarra - su un palco minimal senza effetti speciali : Il percorso di Ed Sheeran è una storia a lieto fine. Su quel ragazzo inglese che fino a qualche anno fa si esibiva davanti a poche decine di spettatori in pochi erano disposti a puntarci davvero. Il concerto a San Siro è un viaggio a ritroso nella sua musica, da quel brano che cantava davanti ad un pubblico estremamente ristretto alle hit da successo mondiale, fino al duetto con Justin Bieber, certificato disco d'oro in Italia. Il concerto ...

Ed Sheeran a San Siro ha raccontato la sua prima volta live a Milano ed è stato bellissimo : Una serata magica The post Ed Sheeran a San Siro ha raccontato la sua prima volta live a Milano ed è stato bellissimo appeared first on News Mtv Italia.

Ed Sheeran concerto San Siro 2019 - Milano/ Scaletta Divide Tour : divieti specifici : Dopo il tutto esaurito a Firenze e Roma, il Divide Tour di Ed Sheeran approda allo Stadio San Siro di Milano: ecco la Scaletta dei brani

La scaletta del concerto di Ed Sheeran allo Stadio San Siro di Milano - ritiro biglietti e orari utili : Ed Sheeran allo Stadio San Siro di Milano stasera, mercoledì 19 giugno, per il terzo ed ultimo appuntamento dal vivo nella penisola. Dopo i concerti che ha tenuto a Firenze Rocks e allo Stadio Olimpico di Roma, rispettivamente nelle date del 14 giugno e del 16 giugno, stasera il concerto di Ed Sheeran approda allo Stadio San Siro di Milano. I biglietti sono esauriti: su TicketOne e nei punti vendita autorizzati non è più possibile acquistare ...

I concerti di Vasco Rossi a San Siro su Canale5 - il docu-film Siamo Solo Noi – 6 su 6 con tutte le emozioni da record : I concerti di Vasco Rossi a San Siro su Canale5 ripercorrono tutto il meglio di quello che il Blasco ha proposto nelle 6 serate che a portato allo Stadio Meazza. Lo speciale, che ha subito diversi slittamenti, andrà in onda il 17 giugno alle 21,10 su Canale5 e conterrà alcuni dei migliori momenti dei 6 concerti oltre a immagini esclusive provenienti dal backstage. A commentare sarà la voce del Blasco, con un'intervista esclusiva rilasciata ...

Siamo solo noi - il docuconcerto su Vasco Rossi Sei come 6 San Siro 2019 : Il racconto delle sei giornate di San Siro di Vasco Rossi in un lungo docu-concerto su Canale 5, lunedì 17 giugno alle 21,20 dal titolo Siamo solo noi, regia di Giorgio Verdelli con Gerry Scotti narratore. Una full immersion nel concerto della rockstar italiana costruita come in un gigantesco flashback televisivo che inizia dallo smontaggio del palco e ripercorre la magia della serata, passando continuamente da Vasco al pubblico alla band, dalle ...

Vasco Rossi infiamma San Siro con i suoi successi - il 17 giugno in Tv il docu-concerto : Quando Vasco Rossi ha annunciato il Vasco Non Stop Live 2019, in particolare le quattro date allo Stadio San Siro di Milano, i biglietti venduti in sole due ore sono stati 180.000. Poi da quattro gli appuntamenti sono diventati sei, e i tagliandi venduti sono saliti a 300.000. Le città scelte per questo tour sono state due, Milano e Cagliari, due realtà che non erano presenti nel Vasco Non Stop Live 2018. In un vecchio post su Instagram, ...