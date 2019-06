Samsung Galaxy M30s sarà presto disponibile nei colori Blu | Nero e Bianco

Un altro smartphone Samsung riceve le patch di sicurezza di giugno : oggi tocca a Galaxy A5 2017 : Samsung Galaxy A5 2017 riceve un nuovo aggiornamento software con le patch di sicurezza di giugno 2019. L'articolo Un altro smartphone Samsung riceve le patch di sicurezza di giugno: oggi tocca a Galaxy A5 2017 proviene da TuttoAndroid.

Il lancio di Samsung Galaxy Note 10 è slegato da quello di Galaxy Fold : i prodotti potrebbero arrivare insieme : Secondo una fonte interna all'azienda "i Galaxy Note 10 saranno presentati comunque ad agosto, indipendentemente da Galaxy Fold" L'articolo Il lancio di Samsung Galaxy Note 10 è slegato da quello di Galaxy Fold: i prodotti potrebbero arrivare insieme proviene da TuttoAndroid.

Samsung spiega come bloccare chiamate spam e pubblicità sugli smartphone Galaxy : Adblocker, protezione tramite identificazione delle chiamate e anti-tracciamento intelligente sono le opzioni che Samsung consiglia ai propri utenti di attivare sui Galaxy per migliorare la privacy e la sicurezza del proprio dispositivo. L'articolo Samsung spiega come bloccare chiamate spam e pubblicità sugli smartphone Galaxy proviene da TuttoAndroid.

Ecco i pazzeschi regali di TIM Party e WINDAY : c’è anche Samsung Galaxy S10 5G : TIM lancia un nuovo concorso aperto agli iscritti al programma TIM Party, che mette in palio Samsung Galaxy S10 5G. Wind svela i nuovi regali di WINDAY di oggi, lunedì 24 giugno, e i premi del concorso di mercoledì 26. L'articolo Ecco i pazzeschi regali di TIM Party e WINDAY: c’è anche Samsung Galaxy S10 5G proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy S8 e S8+ si aggiornano in Italia con le patch di giugno - ma niente Modalità notte : Samsung Galaxy S8 e Galaxy S8+ si aggiornano in Italia con le patch di sicurezza di giugno 2019: scopriamo le novità incluse nei nuovi firmware G950FXXS5DSF1 e G955FXXS5DSF1. L'articolo Samsung Galaxy S8 e S8+ si aggiornano in Italia con le patch di giugno, ma niente Modalità notte proviene da TuttoAndroid.

Senza microSD il Samsung Galaxy Note 10 versione standard? Un colpo duro : Non è acora stato confermato ufficialmente da parte del colosso di Seul, ma restano alte le probabilità che il Samsung Galaxy Note 10 venga presentato il prossimo 7 agosto, volto ad anticipare di diverse settimane l'appuntamento con l'IFA 2019 di Berlino. Gli ultimi rumors a riguardo, confezionati da Max Winback di XDA Developers (che si rifà ad una fonte anonima a lui vicina, che ha avuto modo di testare con mano in anteprima i due modelli che ...

Samsung Galaxy Fit e Galaxy Fit e al prezzo migliore di sempre su Amazon : Due wearable di Samsung al prezzo migliore di sempre: accade su Amazon Italia L'articolo Samsung Galaxy Fit e Galaxy Fit e al prezzo migliore di sempre su Amazon proviene da TuttoAndroid.

Avanti tutta il Samsung Galaxy S8 a giugno - link download aggiornamento : I possessori di un Samsung Galaxy S8 possono dormire sonni tranquilli in questo momento. Il loro smartphone di punta, nonostante sia vecchio oramai di due generazioni, continua a ricevere conferme per il suo supporto software. Un nuovo aggiornamento appena lanciato conferma la volontà degli sviluppatori di non abbandonare al suo destino il telefono, almeno per ora. L'ultimo aggiornamento software della serie è G950FXXS5DSF1. Al momento di ...

Niente schermo avvolgente senza bordi per Samsung Galaxy S11 e Note 10 : rumors di fine giugno : Giungono oggi 24 giugno ulteriori rumors riguardanti progetti come il Samsung Galaxy S11 ed il Galaxy Note 10. Dopo le notizie condivise pochi giorni fa sul nuovo arrivo della serie S, grazie ad alcuni brevetti che il colosso coreano avrebbe registrato (qui trovate maggiori dettagli in merito), questo lunedì è importante prendere in esame una svolta che sicuramente non toccheremo con mano al momento del lancio di due device già molto attesi nel ...

Android 9 Pie con One UI sbarca sul Samsung Galaxy Tab A 10.5 (2018) in Italia : Buone notizie per i possessori del Samsung Galaxy Tab A 10.5 (2018): Android 9 Pie è finalmente arrivato anche sui modelli no brand venduti in Italia L'articolo Android 9 Pie con One UI sbarca sul Samsung Galaxy Tab A 10.5 (2018) in Italia proviene da TuttoAndroid.

Fotocamera del Samsung Galaxy S10 al top con patch di giugno : scanner per codici QR : Si torna a parlare di Samsung Galaxy S10 anche dal punto di vista dello sviluppo software in queste ore in Italia, grazie alla distribuzione della patch di giugno che è finalmente scattata anche in Europa. Dopo le prime segnalazioni in Asia, a proposito del device dotato del chip Snapdragon, infatti, oggi 24 giugno possiamo finalmente conoscere più da vicino alcune specifiche di un pacchetto software che a stretto giro dovremmo iniziare a ...

Patch di giugno in distribuzione sui Samsung Galaxy S10 di tutto il mondo - con una novità per i QR code : Nel giro di poco anche i Samsung Galaxy S10 italiani riceveranno l'OTA con le Patch di sicurezza di giugno ed una novità che riguarda la fotocamera L'articolo Patch di giugno in distribuzione sui Samsung Galaxy S10 di tutto il mondo, con una novità per i QR code proviene da tuttoAndroid.

Guardate di che cosa è capace la Modalità notte dei Samsung Galaxy S9 : ecco la nostra prova : Nella prima metà del mese di giugno 2019 i Samsung Galaxy S9 e Samsung Galaxy S9 Plus italiani hanno ricevuto un corposo aggiornamento software che porta due importanti novità: le patch di sicurezza dello stesso mese e nuove funzionalità nel comparto fotografico. L'articolo Guardate di che cosa è capace la Modalità notte dei Samsung Galaxy S9: ecco la nostra prova proviene da TuttoAndroid.

Senza IVA il Samsung Galaxy S10 con le offerte Trony : solo online oggi 23 giugno : Questo è il periodo ideale per quelli che hanno deciso di portarsi a casa il Samsung Galaxy S10: se ieri vi abbiamo parlato delle offerte MediaWorld al netto dell'IVA, oggi è il turno di Trony, che compie pressoché la stessa operazione per non perdere terreno rispetto al diretto concorrente. L'iniziativa promozionale, che prende il nome di 'Sconto IVA', vi permetterà di acquistare il top di gamma sudcoreano vedendo abbattuta la somma ...