Samsung Galaxy Fit e Galaxy Fit e al prezzo migliore di sempre su Amazon

Avanti tutta il Samsung Galaxy S8 a giugno - link download aggiornamento : I possessori di un Samsung Galaxy S8 possono dormire sonni tranquilli in questo momento. Il loro smartphone di punta, nonostante sia vecchio oramai di due generazioni, continua a ricevere conferme per il suo supporto software. Un nuovo aggiornamento appena lanciato conferma la volontà degli sviluppatori di non abbandonare al suo destino il telefono, almeno per ora. L'ultimo aggiornamento software della serie è G950FXXS5DSF1. Al momento di ...

Niente schermo avvolgente senza bordi per Samsung Galaxy S11 e Note 10 : rumors di fine giugno : Giungono oggi 24 giugno ulteriori rumors riguardanti progetti come il Samsung Galaxy S11 ed il Galaxy Note 10. Dopo le notizie condivise pochi giorni fa sul nuovo arrivo della serie S, grazie ad alcuni brevetti che il colosso coreano avrebbe registrato (qui trovate maggiori dettagli in merito), questo lunedì è importante prendere in esame una svolta che sicuramente non toccheremo con mano al momento del lancio di due device già molto attesi nel ...

Android 9 Pie con One UI sbarca sul Samsung Galaxy Tab A 10.5 (2018) in Italia : Buone notizie per i possessori del Samsung Galaxy Tab A 10.5 (2018): Android 9 Pie è finalmente arrivato anche sui modelli no brand venduti in Italia L'articolo Android 9 Pie con One UI sbarca sul Samsung Galaxy Tab A 10.5 (2018) in Italia proviene da TuttoAndroid.

Fotocamera del Samsung Galaxy S10 al top con patch di giugno : scanner per codici QR : Si torna a parlare di Samsung Galaxy S10 anche dal punto di vista dello sviluppo software in queste ore in Italia, grazie alla distribuzione della patch di giugno che è finalmente scattata anche in Europa. Dopo le prime segnalazioni in Asia, a proposito del device dotato del chip Snapdragon, infatti, oggi 24 giugno possiamo finalmente conoscere più da vicino alcune specifiche di un pacchetto software che a stretto giro dovremmo iniziare a ...

Patch di giugno in distribuzione sui Samsung Galaxy S10 di tutto il mondo - con una novità per i QR code : Nel giro di poco anche i Samsung Galaxy S10 italiani riceveranno l'OTA con le Patch di sicurezza di giugno ed una novità che riguarda la fotocamera L'articolo Patch di giugno in distribuzione sui Samsung Galaxy S10 di tutto il mondo, con una novità per i QR code proviene da tuttoAndroid.

Guardate di che cosa è capace la Modalità notte dei Samsung Galaxy S9 : ecco la nostra prova : Nella prima metà del mese di giugno 2019 i Samsung Galaxy S9 e Samsung Galaxy S9 Plus italiani hanno ricevuto un corposo aggiornamento software che porta due importanti novità: le patch di sicurezza dello stesso mese e nuove funzionalità nel comparto fotografico. L'articolo Guardate di che cosa è capace la Modalità notte dei Samsung Galaxy S9: ecco la nostra prova proviene da TuttoAndroid.

Senza IVA il Samsung Galaxy S10 con le offerte Trony : solo online oggi 23 giugno : Questo è il periodo ideale per quelli che hanno deciso di portarsi a casa il Samsung Galaxy S10: se ieri vi abbiamo parlato delle offerte MediaWorld al netto dell'IVA, oggi è il turno di Trony, che compie pressoché la stessa operazione per non perdere terreno rispetto al diretto concorrente. L'iniziativa promozionale, che prende il nome di 'Sconto IVA', vi permetterà di acquistare il top di gamma sudcoreano vedendo abbattuta la somma ...

Samsung Galaxy Note 10 e Galaxy A10s : ecco gli ultimi rumor su microSD - batteria e altro : Continuano a susseguirsi le indiscrezioni che provano ad anticipare le principali caratteristiche dei Samsung Galaxy Note 10 e Galaxy Note 10 Pro L'articolo Samsung Galaxy Note 10 e Galaxy A10s: ecco gli ultimi rumor su microSD, batteria e altro proviene da TuttoAndroid.

Manuale Galaxy Tab S4 Samsung Guida uso Tab : Manuale Samsung Galaxy Tab S4 PDF Italiano scaricare il Manuale di istruzioni in italiano PDF con tutte le guide e trucchi per il Samsung Galaxy Tab S4.

Samsung pensiona Galaxy S7 e S7 edge : niente più patch di sicurezza trimestrali : A oltre tre anni dalla commercializzazione Samsung decide di togliere Samsung Galaxy S7 e S7 edge dal gruppo che riceve le patch di sicurezza ogni tre mesi. L'articolo Samsung pensiona Galaxy S7 e S7 edge: niente più patch di sicurezza trimestrali proviene da TuttoAndroid.

Samsung al lavoro su Galaxy A90 5G e Galaxy M30s : Samsung è al lavoro su due nuovi smartphone di fascia media, tra i quali spicca anche uno smartphone con connettività 5G. L'articolo Samsung al lavoro su Galaxy A90 5G e Galaxy M30s proviene da TuttoAndroid.

Potete comprare Samsung Galaxy S10 senza IVA - solo online e solo da Trony : Samsung Galaxy S10 è in offerta sul sito Trony grazie alla nuova promozione "Sconto IVA": lo smartphone viene proposto con un ribasso del 18,04%, pari allo scorporo dell'IVA. L'articolo Potete comprare Samsung Galaxy S10 senza IVA, solo online e solo da Trony proviene da TuttoAndroid.

Make & Play 3D dovrebbe debuttare con Samsung Galaxy Note 10 : Samsung ha presentato presso l'Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO) la domanda di registrazione per il marchio "Make & Play 3D" L'articolo Make & Play 3D dovrebbe debuttare con Samsung Galaxy Note 10 proviene da TuttoAndroid.

Tre novità pesanti per la fotocamera di Samsung Galaxy S9 e S9 Plus in Italia con patch giugno : Giornate molto calde anche in Italia per quanto riguarda device come i Samsung Galaxy S9 e S9 Plus, in riferimento a tutti coloro che erano ansiosi di toccare con mano l'aggiornamento di giugno. Come vi abbiamo anticipato qualche giorno fa, con le prime notizie in giro per il mondo, non si tratta della solita patch destinata a migliorare gli standard di sicurezza. Tramite il download del firmware in questione, infatti, andremo incontro ad ...