Salvini si mette davanti a tutti e fa litigare Di Battista e Di Maio sempre più tensione : Matteo Salvini il tutto fare, si mette davanti tutti e davanti ogni cosa, per questo motivo provoca la reazione di Di Battista. Di Maio non è contento e punge il compagno grillino Una nuova invasione di campo, stavolta entrando nel "territorio" di competenza del collega vicepremier Di Maio. Salvini "fa" anche il ministro del Lavoro, agisce

Di Battista : “Salvini sempre più berlusconizzato - si farà i trapianti e metterà i tacchi. A me non sta bene” : “Matteo Salvini si berlusconizza ogni giorni di più. Ora si farà i trapianti e metterà i tacchi. A me non sta bene”. A dirlo, a Catania per Rousseau City Lab, l’ex deputato del M5s, Alessandro Di Battista. Che ha aggiunto: “Il governo dura? Non lo so. Il leader della Lega provoca“. Di Battista: “Sinistra ha smantellato stato sociale più della destra, M5s cerca di ricostruirlo” ...

Alessandro Di Battista insulta Matteo Salvini : "Si metterà i tacchi". E sul governo : "Non dura" : Secondo Alessandro Di Battista, siamo ai titoli di coda: "Il governo dura? Non lo so: perché vedo Matteo Salvini che provoca ogni giorno, tutti i giorni. E sono convinto che nella logica di Salvini ci sia l'idea di mandare tutto all'aria per mero tornaconto personale. È questo per me sarebbe molto g

Salvini pubblica video di Padoan che ammette accordo Ue migranti in cambio di flessibilità sui conti : Matteo Salvini continua ad avere molto a cuore il tema migranti. Il leader della Lega non ha mai cambiato opinione rispetto al fatto che l'Italia non solo non è in grado di gestire flussi da centinaia di migliaia di persone, ma forse non è neanche più nelle condizioni di poter accogliere tante persone. Il prezzo da pagare sarebbe quello di riempire le strade di persone che potrebbero non avere futuro sul suolo italiano sotto il profilo ...

Salvini ammette : “Il governo è ancora a rischio. Decisiva la manovra : o coraggiosa o salta tutto” : Matteo Salvini, intervistato dal Quotidiano Nazionale, affronta vari temi: annunciando le nuove norme del decreto sicurezza bis, approvato ieri in Cdm, afferma la necessità di procedere con una riforma della magistratura e torna sul clima di governo dopo l'ultimatum di Giuseppe Conte. "C'erano troppi litigi, ma se si torna a lavorare come nei primi undici mesi, si va avanti". Almeno fino all'autunno, quando arriverà il momento della manovra ...

Conte : “Pieno mandato? Certo - altrimenti mi dimetterei”. Salvini : “Questo era e rimane governo del cambiamento” : “Il presidente del Consiglio se non avesse delega per sedersi a un Consiglio europeo allora non partirebbe, sarebbe sfiduciato: è la logica della grammatica costituzionale. Ai giornalisti piace parlare di mandato pieno, mezzo mandato, un quarto di mandato. Se un giorno dovessi sentire di non avere piena delega e mandato pieno delle forze politiche ne trarrei immediatamente le conseguenze: sarebbe la crisi più trasparente possibile”. ...

Matteo Salvini - via libera da Di Maio a Giorgetti in Commissione Ue. In cambio un leghista si dovrà dimettere : Non ci sarà il rimpasto, ma un addio nel governo quasi sicuramente sì. Complesso giro di poltrone in vista in casa Lega, perché la partita si incrocia con quella delle nomine europee. Matteo Salvini, secondo il Corriere della Sera, avrebbe strappato a Luigi Di Maio il via libera per la candidatura d

"Salvini deve dimettersi" : Matteo Salvini deve dimettersi per aver dileggiato il contestatore aggredito a Cremona. A pensarla così è Pippo Civati… Aggredito e picchiato per aver esposto una semplice sciarpa con la scr itta: "Ama il prossimo tuo". In più ha subito anche lo sbeffeggiamento pubblico da parte del Capitano. Il fatto risale allo scorso 3 giugno a Cremona nel corso di un comizio del ministro dell'Interno. Si tratta di un video amatoriale

Monza - Salvini 'spoilera' la Procura - l'ira dei magistrati : 'Mette a rischio operazioni' : Matteo Salvini si scontra ancora con la magistratura. Ieri mattina, il ministro dell'Interno, in una nota destinata alla stampa, ha esultato per lo smantellamento di una piazza di spaccio a Varedo (provincia di Monza e Brianza) e per l'arresto di 11 spacciatori, ma al momento della sua dichiarazione l'operazione era ancora in corso. Lo spoiler del titolare del Viminale ha scatenato le ire del Procuratore di Monza Luisa Zanetti che lo ha ammonito ...

Matteo Salvini - i magistrati accusano : "Mette a rischio arresti e operazioni di polizia" - guerra totale : Matteo Salvini torna nel mirino della magistratura. Questa volta l'accusa rivolta al Viminale è di "mettere a rischio il buon esito delle operazioni" di polizia. Il ministro dell'Interno ha infatti diramato una nota, destinata alle agenzie di stampa, nella quale informava sull'arresto di undici stra

Salvini - oggi a Prato - annuncia un’operazione dei carabinieri e la mette a rischio : Vorrei partire dalla notizia per fare un ragionamento serio ed articolato, ma non è facile. Il ministro degli interni Matteo Salvini oggi sarà nuovamente nella mia città, ovviamente non per impegni istituzionali, ma per tenere un comizio di piazza, a sostegno del candidato sindaco del centrodestra. La strategia leghista in vista del ballottaggio è stata molto basica. Per giustificare la necessità di una svolta a destra, non possedendo un vero e ...

Poliziotti da 155 giorni senza contratto. Silp Cgil : "Salvini promette tutele e poi..." : Un contatore per ricordare da quanti giorni i Poliziotti sono senza contratto di lavoro e ricevono solo “promesse, a parole, di maggiore dignità e tutele” . Lo ha lanciato la Silp Cgil sul proprio sito. E, ad oggi, sono 155 i giorni di ”inerzia del governo nei confronti dei lavoratori in divisa”. Il contatore è un monito del sindacato di polizia nei confronti del Governo, Matteo Salvini in ...

Giuseppe Conte "calpestato" da Salvini e Lega - Anna Ascani lo sfotte : "Avrai la dignità di dimetterti?" : Accordo tra Lega e M5s sullo Sblocca cantieri e rivolta Pd. Con Matteo Salvini che impone la sua posizione, con la sospensione per 2 anni del codice degli appalti, i dem puntano il dito contro il premier Giuseppe Conte, "calpestato" dal suo vice. "Il presunto ultimatum del presunto presidente del Co

Conte rispetta la commissione UE e avverte Salvini e Di Maio : "Smettetela!" Salvini risponde subito : Giuseppe Conte batte i pugni e alza la voce con i due ministri Salvini e Di Maio "Il mio motto è sobri nelle parole e operosi nelle azioni. Ma se continuiamo nelle provocazioni per mezzo di veline quotidiane, nelle freddure a mezzo social, non possiamo lavorare. I perenni costanti conflitti comunicativi pregiudicano la concentrazione sul