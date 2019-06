Salvini contro il Rettore della Sapienza | Morte inaccettabile | perché tollera

SCONTRO SUL DEBITO/ Ue - Monti e Visco - ultimo avvertimento a Salvini : Anche se l'Italia dovesse evitare la procedura d'infrazione dell'Ue rischia di trovarsi in balia dei mercati con la manovra

DIETRO LE QUINTE/ Salvini-Mattarella - due obiettivi e una corsa contro il tempo : Salvini prende tempo sapendo che in caso di crisi Mattarella tenterebbe, con successo, di formare un governo tecnico. A luglio invece sarebbe tardi

Alessandro Di Battista e Davide Casaleggio insieme contro Luigi Di Maio : contrari a governare con Salvini : Davide Casaleggio e Alessandro Di Battista sono tornati a vedersi. I due hanno iniziato a riallacciare i rapporti prima ancora del ritorno di Dibba in Italia. Qualcuno vede in tanto attivismo un nascente asse tra Casaleggio e Di Battista, anche se il presidente di Rousseau smentisce che tra i due ci

“Fuori campo” di Salvini : «Presto incontro i sindacati al Viminale». E Di Maio : non uso voli di Stato come lui : Ancora tensione tra i due vicepremier dopo lo scontro sul tema delle tasse. Il leghista “fa” il ministro del Lavoro e convoca le parti sociali. Il grillino parla ai suoi e risponde a chi lo critica per le poca presenza nelle piazze: «Se facessi come Salvini ucciderei il M5S»

Mara Carfagna e Giovanni Toti - scontro al vertice di Forza Italia sul rapporto con Matteo Salvini : Il giro di vite imposto da Silvio Berlusconi in Forza Italia, con le nomine di Giovanni Toti e Mara Carfagna a coordinatori nazionali, non placa le polemiche interne al partito azzurro. Già, perché i due si trovano agli antipodi circa un punto decisivo per il futuro del partito: il rapporto con Matt

ELISA ISOARDI CONTRO I GABBIANI DI ROMA/ Come Matteo Salvini : 'Sembra Jurassic Park' : ELISA ISOARDI CONTRO i GABBIANI di ROMA: conduttrice de 'La prova del cuoco' sulla stessa lunghezza d'onda dell'ex fidanzato Matteo Salvini.

Chef Rubio ancora contro Salvini : 'La Lega nasce per tutelare chi evade il Fisco' : Chef Rubio è senza ombra di dubbio iscritto al club dei vip che non si sottraggono dal manifestare pubblicamente il proprio dissenso nei confronti di Matteo Salvini. Solo poche settimane fa aveva lanciato illazioni sulla vicenda che aveva visto recapitata al numero uno del Viminale una pallottola a scopo minatorio. Stavolta, da ospite del Festival Trame nella città calabrese di Lamezia Terme, ha lanciato una stoccata che, in un certo senso, ha ...

Ilva - Confindustria contro il governo : “Abbiamo investitore e lo spaventiamo”. E Salvini : “Non complichiamogli la vita” : Il governo “spaventa” ArcelorMittal, “un capolavoro che solo in un Paese come questo può essere oggetto di dibattito”. Parola del presidente di Confindustria Vincenzo Boccia, che ha commentato così il braccio di ferro sull’immunità penale tra i nuovi proprietari dell’acciaieria di Taranto e il governo, che nel decreto Crescita fissa per la data del 6 settembre 2019 “il termine ultimo ...

Napoli - Saviano sulla Open Arms e attacca Salvini : 'Uniti contro le balle' : Roberto Saviano è da tempo in aperta polemica con Matteo Salvini. I due si confrontano spesso e volentieri su temi in cui la loro visione è diametralmente opposta. Non mancano i toni forti e persino epiteti che suonano come insulti. Lo scrittore, ad esempio, non ha mai fatto mistero di considerare il Ministro una persona che fa il "buffone" sulla pelle dei migranti. In altre occasioni lo ha definito il "ministro della malavita" con tanto di coda ...

Giletti come Salvini contro lo stipendio di Fazio : 'Cifre incredibili' : Lo stipendio di Fabio Fazio è diventato, da tempo, una questione quasi nazionale. A sollevare il problema è stato il Ministro dell'Interno Matteo Salvini. Il leader della Lega ha fatto sapere che non gli va molto giù che un conduttore televisivo a libro paga di un'azienda pubblica guadagni in un mese quanto il numero uno del Viminale in un anno, avendo responsabilità sensibilmente diverse. C'è chi, come Massimo Giletti, è stato chiamato ad ...

DIETRO LE QUINTE/ Il piano di Berlusconi per usare Toti contro Salvini : La nomina di Mara Carfagna e Giovanni Toti a coordinatori di FI è l'ultimo tentativo, per ora, di Berlusconi di essere determinante

Salvini contro Di Battista : “Mi confronto con ministri M5s che lavorano non con un chiacchierone tropicale a pagamento” : “Io invidio Di Battista, sta passando i suoi mesi in giro per il mondo pagato per dare lezioni al prossimo, ci sono tanti parlamentari e ministri dei 5 Stelle che lavorano e io preferisco parlare con loro, non con i chiacchieroni tropicali a pagamento”. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Salvini alla Scuola di Perfezionamento per le Forze di Polizia in piazza di Priscilla, a Roma, a margine della cerimonia di chiusura ...