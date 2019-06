Salone auto Torino 2019 | migliori modelli in esposizione e caratteristiche

Motori – Dacia Duster presenta la serie speciale Techroad - al Salone dell’Auto di Torino [GALLERY] : Dacia Duster Techroad la nuova serie speciale del SUV compatto rumeno viene presentato in anteprima alla 5°edizione del Parco Valentino In occasione della 5°edizione del Parco Valentino Motorshow di Torino, aperto al pubblico dal 19 al 23 giugno, Dacia è presente con il nuovo Duster Techroad: design dinamico, inedita nuova tinta Rosso Fusion, tecnologia on the road e nuovi Motori 1.3 L TCe FAP. La serie speciale Techroad si distingue ...

Motori – FCA gioca in casa al Salone dell’Auto di Torino al Parco Valentino : Si apre oggi ufficialmente il Salone dell’Auto di Torino al Parco Valentino, dopo la cerimonia d’inaugurazione le istituzioni hanno visitato lo stand FCA per ammirare tutte le novità Si è svolta oggi la cerimonia d’inaugurazione del Salone dell’Auto di Torino al Parco Valentino. A tagliare il nastro Andrea Tronzano, assessore Attività produttive della Regione Piemonte, Alberto Sacco, assessore al Commercio della ...

Parco Valentino - iniziata a Torino la grande festa del Salone dell'auto : Cinque giorni intensi, dedicati alla passione per i motori. partita la quinta edizione del Parco Valentino, il Salone dell'auto diffuso, al quale sono attesi questanno 600 mila visitatori. Fino a domenica 23 giugno Torino torna protagonista con gli stand all'interno del Valentino, nei quali non mancano numerose anteprime nazionali, e con tante iniziative, statiche e dinamiche, nei luoghi più importanti della città (qui il calendario). Un ...

Motori – Suzuki parteciperà con le sue serie speciali al Salone dell’Auto di Torino [GALLERY] : Suzuki si presenta in grande alla kermesse Italiana del Salone dell’Auto di Torino, esponendo le serie speciali dei suoi veicoli di punta presso il Parco del Valentino Suzuki è protagonista del Salone dell’Auto di Torino – Parco Valentino sin dalla sua prima edizione e quest’anno si conferma tra le grandi presenze della kermesse piemontese. Lo stand Suzuki, il numero 26, posto sulla riva del fiume Po, vicino al Castello del ...

Salone dell’Auto di Torino – Carolina Kostner a disposizione dei fan come brand ambassador di Suzuki : La campionessa azzurra, storica brand ambassador della casa, sarà a disposizione dei fan per una sessione di foto e autografi domani dalle 17 alle 18 nella giornata di apertura dell’evento Suzuki, con le sue tre anime Auto, Moto e Marine, sarà assoluta protagonista del Salone dell’Auto di Torino 2019 in programma da domani nella cornice naturale del Parco Valentino. Lo stand Suzuki sarà una tappa obbligata per i visitatori, che ...

Motori – Nuovo Citroën C5 Aircross : sarà presentato al Salone dell’Auto di Torino [GALLERY] : Citroën C5 Aircross sarà presentato ufficialmente in Italia durante il Salone dell’Automobile di Torino presso il Parco del Valentino Parco Valentino è uno degli eventi automotive più importanti in Italia. L’edizione di quest’anno, quinta della serie, si svolgerà a Torino dal 19 al 23 giugno 2019, con una previsione di oltre 600mila visitatori. Confermati i criteri originali di questa manifestazione: ingresso gratuito al pubblico, ...

Honda al Salone dell’Auto di Torino con CR-V Hybrid e HR-V Sport : La partecipazione di Honda alla quinta edizione del Salone dell’Auto di Torino, che si svolgerà dal 19 al 23 giugno nella suggestiva cornice di Parco Valentino, sarà caratterizzata dalla presenza della gamma SUV, in particolare con i nuovi modelli CR-V Hybrid e HR-V Sport. Il nuovo CR-V Hybrid è il primo SUV Honda disponibile in Europa con l’avanzata tecnologia ibrida. Le sue eccezionali prestazioni sono garantite dal nuovo sistema i-MMD ...

Motori – FCA e Mopar giocano in casa al Salone dell’Automobile di Torino [GALLERY] : Mopar presenta al pubblico italiano del Salone dell’Automobile di Torino, il nuovo Jeep Wrangler 1941, il 4×4 customizzato ma con un allestimento 100% street legal Al Parco del Valentino l’attenzione del pubblico sarà attirata dal nuovo Jeep Wrangler 1941 designed by Mopar, il 4×4 con un allestimento 100% street legal dall’inconfondibile livrea gialla Hella Yella, pensato per il fuoristrada ma al tempo stesso ...

Motori – Honda sarà presente con i suoi SUV ibridi - e non solo - al Salone dell’Auto di Torino : La partecipazione di Honda alla quinta edizione del Salone dell’Auto di Torino, che si svolgerà dal 19 al 23 giugno nella suggestiva cornice di Parco Valentino, sarà caratterizzata dalla presenza della gamma SUV Il nuovo CR-V Hybrid è il primo SUV Honda disponibile in Europa con l’avanzata tecnologia ibrida. Le sue eccezionali prestazioni sono garantite dal nuovo sistema i-MMD (intelligent Multi-Mode Drive) dotato di due Motori elettrici ...

Motori – Nuova Lexus UX Hybrid sarà presente al Salone dell’Auto del Parco Valentino [GALLERY] : Lexus partecipa alla quinta edizione del Salone dell’Auto di Torino Parco Valentino presentando in esposizione la novità dell’anno, il nuovo SUV compatto UX Hybrid “Il Salone dell’Auto di Torino rappresenta un evento di grande visibilità e un’ottima vetrina per presentare e far provare al grande pubblico, il nuovo UX Hybrid. Un SUV compatto dotata della tecnologia Full Hybrid Electric di quarta generazione Lexus e caratterizzato da un ...

Parco Valentino 2019 – Alfa Romeo al Salone dell’Auto di Torino con le più recenti novità [GALLERY] : Al via la quinta edizione del Salone dell’auto di Torino al Parco Valentino con una partecipazione importante del Gruppo FCA con i marchi Alfa Romeo, Fiat, Jeep, Lancia, Abarth e Mopar. In esposizione il concept Tonale, il primo SUV ibrido plug-in e compatto del Biscione Dal 19 al 23 giugno si svolgerà la quinta edizione del Salone dell’Auto di Torino al Parco Valentino. Protagonista della manifestazione il Gruppo FCA con i ...