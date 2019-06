Salerno | bambina di 8 mesi morta per lesioni | arrestato il padre Attesa autopsia

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 24 giugno 2019) Sul corpo lividi, bruciature ed escoriazioni. Per la morte della bimba di ottodeceduta sabato notte a Sant’Egidio del Monte Albino, in provincia di, è statoil, Giuseppe Passariello. L’accusa, per cui è indagata anche la moglie, è di omicidio. L’uomo è stato fermato dalla squadra mobile nella serata di lunedì per pericolo di fuga. La piccola Iolanda era arrivata all’ospedale di Nocera Inferiore con ecchimosi e. Non è stato possibile salvarla. Domenica i genitori, assistiti dagli avvocati Vincenzo Calabrese e Ilaria Ruocco, hanno fornito dichiarazioni agli investigatori. Nella giornata di martedì si attende l’esito dell’per verificare se quei racconti troveranno conferma. Il secondo figlio della coppia, di quattro anni, è stato affidato ai nonni.di 8 ...

