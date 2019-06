Romina Power lascia l' ospedale dopo l' operazione | come sta? ' È andata bene'

Romina Power - dj set del figlio in ospedale : è polemica : La scorsa settimana Romina Power, amore storico di Al Bano Carrisi, è stata ricoverata in ospedale a seguito di un intervento chirurgico al ginocchio, ovvero una artroscopia. L'operazione è andata a buon fine e la donna è stata dimessa dal nosocomio.La cantante de Il ballo del qua qua sta meglio, ma a destare perplessità è stata la bislacca visita del figlio Yari, che ha improvvisato un dj set in ospedale evidentemente per tirare su di morale ...

Romina Power operata ma rassicura : “Sto bene” : E’ uscita dalla clinica Villa Margherita e sta bene. A farlo sapere è la stessa Romina Power in un nuovo post sul suo profilo Instagram, accanto ad una foto che la ritrae sorridente dopo l’intervento al ginocchio, accanto al figlio Yari Carrisi, che armeggia con una consolle musicale, e alla caposala di Villa Margherita che l’ha assistita. “Dopo l’intervento in artoscopia al ginocchio, ringrazio di cuore il prof ...

Al Bano Carrisi/ 'Alla vita ora chiedo solo la salute. Romina Power?...' : Al Bano Carrisi si racconta ai microfoni della trasmissione 'Io e te' ripercorrendo tutta la sua straordinaria carriera. E su Romina Power...

