Roma | domani trasporti a rischio per lo sciopero di metro e bus

L'oroscopo di domani 21 giugno : Gemelli Romantico - Leone deluso : Una Luna cordiale apre ciascun segno zodiacale all'intuizione e a una curiosità intellettuale che giovano sia all'amore che in ambito professionale. L'oroscopo di venerdì approfondisce queste sensazioni, servendosi di previsioni astrologiche dettagliate. Nuove sensazioni nelL'oroscopo di venerdì Ariete: Saturno e Plutone dal cielo astrologico del Capricorno, vi spingono a fare di più sul lavoro e vi invitano ad investire maggiore impegno per ...

Lo sciopero di domani dei mezzi di trasporto Atac a Roma è stato rinviato al 25 giugno : Il prefetto di Roma ha obbligato alcuni sindacati a spostare uno sciopero dei mezzi di 24 ore previsto per giovedì 20 giugno. Lo sciopero era stato indetto dall’Unione Sindacale di Base e da Or.S.A. TPL, che lo hanno spostato a

Basket 3×3 - Mondiali 2019 : nel torneo femminile iniziano bene Cina - Ungheria - Spagna e Romania. Domani l’Italia : Comincia l’avventura del torneo femminile ai Mondiali di Basket 3×3 in corso di svolgimento ad Amsterdam. Nella capitale olandese si sono disputati i primi 10 incontri della fase a gironi. Nel gruppo C, il primo a scendere in campo, calano immediatamente le quotazioni della Mongolia, battuta prima dall’Iran fallendo il tiro della vittoria e poi, sonoramente, dalla Romania. Quest’ultima fa suo anche il match contro la ...

Roma. Vinoforum 2019 domani aprirà le porte : domani fino al 23 del mese riaprirà, nella nuova sede di Parco Tor di Quinto, il tanto atteso evento Vinòforum

Valeria Valeri è morta/ I funerali domani presso la chiesa degli artisti a Roma : Valeria Valeri è morta: domani mattina, alle ore 11:30, si terranno i funerali presso la chiesa degli artisti in quel di Roma

Roma : domani la rimozione di un relitto nel Tevere : domani, martedì 11 giugno, nell’ambito dell’attività in essere di rimozione dei relitti semisommersi nelle acque del fiume Tevere nel tratto compreso tra la foce e l’idroscalo di Roma, è stata programmata la rimozione di un relitto, della lunghezza di circa 18 metri, semiaffondato nel tratto del fiume Tevere tra Capo due Rami e l’abitato di Fiumicino. Le operazioni in questione, con oneri a totale carico della proprietà dello scafo – già ...

Lotta greco-Romana - Europei Junior 2019 : Carbone e Russo subito eliminati nella greco-Romana - domani le prime finali : Sono cominciati quest’oggi i Campionati Europei Junior 2019 di Lotta a Pontevedra, in Spagna, con la prima giornata riservata alle eliminatorie delle prime cinque categorie della greco-romana. A rappresentare l’Italia nella giornata inaugurale della rassegna continentale giovanile c’erano Fabio Carbone e Luca Russo, impegnati rispettivamente nelle categorie -63 e -77 kg. Obiettivo medaglia sfumato per entrambi, che dunque ...

Meteo Emilia-Romagna : allerta “rossa” estesa fino a domani : “Per la giornata di giovedì 30 maggio si prevedono probabili rovesci o temporali sulla Romagna nella prima parte della giornata, associati ad una ventilazione sostenuta da nord-est. Tali fenomeni risultano comunque inferiori alle soglie di allertamento. Il codice colore rosso, per quanto riguarda l’allerta nella zona della Pianura Emiliana Centrale, è dovuto alla permanenza di livelli idrometrici al di sopra della soglia 2 nei tratti ...

Meteo Protezione Civile domani : ancora maltempo diffuso - allerta rossa per l'Emilia Romagna : Nella giornata di domani avremo ancora condizioni di instabilità diffuse sull'Italia. Previste precipitazioni abbondanti e persistenti sull'Emilia Romagna nella prima parte del giorno. Su questa...

Sostenibilità - ASviS : domani a Roma il convegno “Sconfiggere la povertà - ridurre le disuguaglianze” : Si terrà domani a Roma presso la Sala Cinema del Palazzo delle Esposizioni, dalle 10.00 alle 18.00, il convegno “Sconfiggere la povertà, ridurre le disuguaglianze”, uno degli eventi nazionali della terza edizione del Festival dello Sviluppo Sostenibile, organizzato dall’Alleanza italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS). L’incontro, organizzato dal Forum Disuguaglianze Diversità (ForumDD) in collaborazione con ASviS, avrà l’obiettivo di ...

Domani al Senato incontro Roma Club Parlamento per il caso De Rossi : Domani, mercoledì 22 maggio, alle ore 17.00 presso la sala del Senato di Sant’Ivo alla Sapienza, Corso Rinascimento 40, si terrà un incontro organizzato dai Roma Club Palazzo Madama e Montecitorio per fare il punto sulla situazione creatasi all’inDomani del mancato rinnovo contrattuale da parte della Società a Daniele De Rossi. “Si tratta – hanno spiegato i promotori dell’iniziativa – di dare voce alla ...

Maltempo Emilia Romagna : migliora la situazione - nessuna allerta per domani : migliora la situazione meteo in Emilia-Romagna e si va verso il ritorno alla normalità con la quasi totalità degli sfollati che sono ritornati nelle proprie case. Per quanto riguarda la situazione nei territori più duramente colpiti dalla recente ondata di Maltempo, le ultime criticità si concentrano ancora a Villafranca (Forlì-Cesena) e a Campogalliano (Modena). Nella località del forlivese sono in azione anche oggi 36 volontari, mentre nel ...

Internazionali d’Italia 2019 : il match tra Marco Cecchinato e Philipp Kohlschreiber rinviato a domani. Piove a Roma : “Questo match non s’ha da fare“. Parafrasando una celeberrima citazione de “I promessi sposi” per qualcosa di ben più ludico, la notizia è ufficiale: il match valido per il secondo turno degli Internazionali d’Italia 2019 di tennis tra il nostro Marco Cecchinato (n.19 del mondo) e il tedesco Philipp Kohlschreiber (n.56) non si terrà in serata sul Centrale del Foro Italico, a Roma. L’arrivo della pioggia ...

Allerta Meteo Emilia Romagna : domani nuova criticità arancione : In Emilia Romagna nuova Allerta ‘arancione’ per criticità idraulica fino a tutta la giornata di domani, mercoledì 15 maggio. Se le previsioni Meteo indicano una pausa nelle piogge, resta lento il deflusso dei corsi d’acqua soprattutto in Romagna, dove ieri il Montone ha rotto gli argini e invaso l’abitato di Villafranca (Forlì-Cesena) e dove, per effettuare gli interventi necessari, è stato interrotto il tratto di autostrada A14 tra ...