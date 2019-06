Rocco Morabito | boss della ' ndrangheta | evaso dal carcere in Uruguay

huffingtonpost

(Di lunedì 24 giugno 2019), èdalcentrale di Montevideo, in, assieme ad altri tre detenuti. Lo scrive il quotidiano locale El Observador che cita il ministero dell’Interno.I quattro detenuti sono fuggiti nelle prime oremattina attraverso un buco fatto nel tetto dell’edificio., 53 anni, era stato arrestato nella capitale uruguaiana nel 2017 ed era in attesadecisione sulla sua estradizione in Italia dove è ricercato da oltre 23 anni.

