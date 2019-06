RIVIERA | anticipazioni e trama prima puntata di mercoledì 26 giugno

RIVIERA : trama - cast - anticipazioni della nuova fiction di Canale 5 (dal 26 giugno) : Se amate le fiction ricche di scandali, intrighi, passioni e sotterfugi, dove nulla è come sembra, non potete perdere RIVIERA, il nuovo drama – thriller britannico che Canale 5 trasmetterà in cinque prime serate a partire da mercoledì 26 giugno. Una trama ricca di colpi di scena e misteri, ambientata in una location di suprema ed eterna bellezza: la Costa Azzurra, che fa da cornice alla vita apparentemente perfetta della famiglia Clios. ...