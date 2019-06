Rifiuti Roma | l’Associazione Dossetti chiede lo stato d’emergenza | “Intervengano mezzi

Rifiuti Roma - l’Associazione Dossetti chiede lo stato d’emergenza : “Intervento mezzi dell’esercito - tonnellate di spazzatura in strada” : L’Associazione Giuseppe Dossetti chiede lo stato di emergenza nazionale per la situazione sanitaria di Roma. “Dopo l’allarme lanciato dal presidente dell’Ordine dei Medici, Antonio Magi, sulla possibile diffusione di malattie infettive a causa dei cumuli di Rifiuti nelle strade di Roma, sotto il sole intenso di queste giornate roventi, non si può rimane inerti ed indifferenti“, afferma il responsabile ...

Emergenza Rifiuti a Roma - tra liquami - topi e gabbiani : “Situazione di preallarme - usate i guanti” : “Le immagini che arrivano da numerosi quartieri di Roma mostrano una situazione di preallarme spazzatura, che l’Ordine dei medici sta seguendo con attenzione. Complice il caldo e la mancata raccolta per più giorni, infatti, si sono formati dei liquami: questi e il forte odore emanato dai cumuli sono spia della vitalità dei batteri, motivo per cui consigliamo ai cittadini di proteggersi con dei guanti di gomma prima di toccare i ...

Emergenza Rifiuti a Roma - Raggi : “Dobbiamo fare i conti anche con atti di vandalismo e boicottaggio” : “Stiamo lentamente recuperando le criticità dovute alla chiusura per manutenzione dei due impianti privati e per la ormai decennale carenza regionale di siti dove portare i rifiuti, ma dobbiamo fare i conti anche con atti di vandalismo e boicottaggio ai danni dei cittadini in corso da anni. Ieri notte l’ennesimo incendio ad una serie di cassonetti in città“: lo scrive su Facebook il sindaco di Roma Virginia Raggi pubblicando le ...

#aromavatuttobene - Rifiuti - la crisi più lunga : mille tonnellate in strada : La crisi più lunga mostra montagne di Rifiuti sui marciapiedi di Roma da tre settimane. Sono gli stessi sacchetti, fermi sotto il sole, a quaranta gradi, la spazzatura va in putrefazione...

Roma sommersa dai Rifiuti - montagne di spazzatura sui marciapiedi : rischio emergenza sanitaria [FOTO] : E’ sempre più emergenza rifiuti a Roma. E con il caldo la situazione è peggiorata e si rischia un vero e proprio allarme sanitario. Per questo motivo la città sta cercando di correre ai ripari. “Prosegue anche oggi nei 4 turni di lavoro (mattina/pomeriggio/semi-notte/notte) l’impegno di Ama, d’intesa e coordinamento con Roma Capitale, per ripristinare adeguati standard di decoro in tutti i quadranti cittadini. Operatori ...

Rifiuti Roma - con caldo pericolo salute : 22.39 "Con l'arrivo del caldo in una città sporca in cui i Rifiuti permangono in strada, i pericoli potenziali per la salute aumentano. Non vedo gli estremi di un'emergenza sanitaria a Roma ma, senza fare allarmismi, la puzza vicino ai cassonetti è indice di contaminazione batterica. Tutte le istituzioni dovrebbero operare delle scelte e proporre delle soluzioni, perché i cassonetti vanno svuotati, il problema di Roma è dove svuotarli". Così ...

Emergenza Rifiuti a Roma - medico : “Con il caldo più pericoli per la salute” : “Con l’arrivo del caldo in una città sporca in cui i rifiuti permangono in strada, i pericoli potenziali per la salute aumentano“, spiega Luigi Bartoletti, vicesegretario Fimmg e vicepresidente dell’Ordine Medici di Roma. “Non vedo gli estremi di un’Emergenza sanitaria a Roma ma, senza fare allarmismi, la puzza vicino ai cassonetti è indice di contaminazione batterica. Tutte le istituzioni dovrebbero operare ...

Visconti : Roma sommersa da Rifiuti - bisogna smettere di parlare e passare a fatti : Roma – “Rimozione immediata di tutti i rifiuti, lavaggio dei cassoni stradali e sanificazione delle pertinenze, il sindaco Raggi la smetta di giocare, tra scatti fotografici, anticipati da pulizie spot e tavoli tecnici vuoti di contenuti, ora servono immediatamente interventi mirati, in citta’ si corre il pericolo di contrarre malattie”. Lo afferma Marco Visconti, dirigente Fdi e delegato all’Ambiente per la ...

Roma - Rifiuti - Visconti (FdI) “Da Raggi solo slogan e bugie” : “Nel giorno in cui, sulle prime pagine dei quotidiani, medici e ASL avvertono sui rischi igienico-sanitari che il protrarsi di una situazione rifiuti fuori controllo comporterebbe, il Sindaco Raggi passa la domenica a fotografare cassonetti vuoti fuori dagli ospedali, copione perfetto per una comunicazione di impatto studiata a misura di imbecille, perché tale, evidentemente, risulta la sua considerazione del cittadino”. Lo dichiara ...

Traffico Rifiuti - compost ‘velenoso’ finiva a Roma : “Manda il percolato nel fosso”. Il ruolo del dirigente regionale Fegatelli : “Manda… manda acqua e percolato tutto dentro al fosso”. Insieme ai rifiuti solidi e liquidi provenienti dalla “casa madre”, a Pontinia. Tutto interrato nella discarica sulla via Ardeatina, dove quel materiale non sarebbe mai dovuto arrivare. Coinvolge direttamente la città di Roma l’inchiesta “Smoking Fields” della Direzione distrettuale antimafia ha sollevato il velo sulla presunta condotta illegale ...

Traffico Rifiuti Latina-Roma - compost irregolare interrato nei campi : “Danni irrimediabili per ambiente e salute pubblica” : “Qua come c’è un po’ di caldo ci facciamo male”. Perché quella roba puzza, crea percolato nei capannoni e continua a “fumare”, anche quando viene trasportata e stesa sui terreni agricoli. Meglio interrarla nei campi, pagando i proprietari. Pazienza se si creano “danni irrimediabili e devastanti per l’ambiente e la salute pubblica”. Il problema, ai titolari del gruppo Sep srl, Società ...

Rifiuti - sversamenti in terreni agricoli tra Roma e Latina : 23 indagati. Anche Luca Fegatelli - dirigente della Regione Lazio : Tra il 2014 e il 2018 hanno sversato almeno 57mila tonnellate di Rifiuti speciali tra nei campi delle province di Roma e Latina, causando un danno ambientale . Ventitre persone sono indagate nell’indagine su un traffico illecito di Rifiuti che questa mattina ha portato ad una serie di perquisizioni nelle province di Latina, Roma, Frosinone e Napoli in una operazione congiunta tra polizia e carabinieri coordinati dalla Direzione distrettuale ...

Rifiuti Roma - Regione Lazio dà il primo via libera alla discarica di Pian dell’Olmo : La Regione Lazio dà il primo via libera alla discarica di Pian dell’Olmo, frazione del Comune di Roma situata all’estremo nord della Capitale, al confine con il comune di Riano, sulla direttrice Flaminia. La titolare della Direzione regionale Politiche Ambientali e Ciclo di Rifiuti, Flaminia Tosini, ha rilevato che la cava per la quale la società lancianese Torre di Procoio srl ha richiesto la Via (valutazione d’impatto ambientale) “non ricade ...

È in corso un maxi blitz di polizia contro il traffico di Rifiuti e discariche a Roma e Napoli : Dalle prime ore del mattino è in atto una vasta operazione congiunta tra polizia di Stato e Arma dei Carabinieri per traffico illecito di rifiuti, discariche abusive e gravi danni ambientali. Le due forze di polizia hanno messo in campo un dispositivo di oltre 100 uomini e due elicotteri per l'esecuzione di numerosi sequestri e perquisizioni, nelle province di Latina, Roma, Frosinone e Napoli, nell'ambito dell'operazione "Smokin' Fields", ...