Reggio Calabria | rapina a mano armata al Mc Drive | malvivente spara ai poliziotti

Reggio Calabria : donna salvata dai Vigili del Fuoco mentre si getta nel vuoto : Nel tardo pomeriggio della giornata di ieri, a Reggio Calabria la squadra dei Vigili del Fuoco in collaborazione con i carabinieri e gli agenti delle Forze dell’ordine è riuscita ad evitare il peggio salvando una donna che aveva manifestato l’intenzione di lanciarsi nel vuoto. La donna, residente nel pieno centro cittadino, voleva suicidarsi gettandosi dalla finestra della sua abitazione sita al secondo piano. La squadra dei Vigili del Fuoco di ...

Manifestazione sindacale nazionale Reggio Calabria : dalle parole ai fatti per riportare la Calabria al passo con le Regioni del Nord : Una bella e partecipata Manifestazione sindacale che ha registrato anche la presenza del segretario nazionale del Pd Nicola Zingaretti, del

Reggio Calabria - 25mila in piazza per chiedere maggiori investimenti per il Sud : “Ripartiamo da qui per rilanciare l’Italia” : Sono arrivati in 25mila, da tutta Italia, a Reggio Calabria per partecipare alla manifestazione “Ripartiamo dal Sud per unire il Paese” promossa da Cgil,Cisl e Uil. I manifestanti non sono arrivati, dicono gli organizzatori, solo da Sicilia, Campania, Puglia e Calabria, ma anche dal Veneto e da Torino per chiedere attenzione e spazio nell’agenda del governo per il Sud. Circa 200 pullman da tutto il Paese che hanno portato in ...

Sindacati in piazza a Reggio Calabria : “Servono investimenti al Sud” : Sindacati in piazza a Reggio Calabria: “Servono investimenti al Sud” Presenti i segretari Landini (Cgil), Furlan (Cisl) e Barbagallo (Uil). Il corteo nel giorno in cui Eurostat certifica che Puglia, Calabria, Campania e Sicilia sono 4 fra le 5 regioni con l’occupazione più bassa nell’Ue Parole chiave: ...

Reggio Calabria.Corteo Cgil - Cisl e Uil : 10.28 Partito a Reggio Calabria il corteo di Cgil, Cisl e Uil per la mobilitazione nazionale "Ripartire dal Sud". In testa al corteo, aperto da uno striscione con la scritta"#futuroalLavoro. Ripartiamo dal Sud per unire il Paese", ci sono i segretari generali Landini, Furlan e Barbagallo. "Una mobilitazione nazionale unitaria per rivendicare dal Mezzogiorno la centralità del lavoro come leva per eliminare le profonde disuguaglianze sociali, ...

Esperto sub danese salvato con straordinario intervento chirurgico d’emergenza al cuore a Reggio Calabria : Lo scorso lunedì, G.P., Esperto subacqueo di 47 anni e di nazionalità danese, in vacanza in Italia con la moglie, durante un’immersione ricreativa a 37 metri di profondità, presso un relitto sommerso al largo di Roccella Ionica, avverte un violento dolore toracico che lo costringe ad una rapida riemersione senza decompressione. Trasferito presso il Pronto Soccorso di Locri, veniva diagnosticata una dissecazione aortica di tipo A. La dissecazione ...

Terremoto - nuova scossa in Calabria : paura tra Reggio e Vibo Valebtia nella notte del Solstizio d’Estate [LIVE] : nuova forte scossa di Terremoto in Calabria alle 23:25 di questa sera: epicentro tra tra Dinami, San Pietro di Caridà, Laureana di Borrello, Galatro, Giffone, Maropati, Melicucco, Cinquefrondi, Polistena, Feroleto della Chiesa e San Giorgio Morgeto, al confine tra le province di Reggio Calabria e Vibo Valentia, tra Serre e Aspromonte. La scossa è stata distintamente avvertita nella piana di Gioia Tauro. nella zona è in atto un intenso sciame ...

Terremoti in provincia di Reggio Calabria - INGV : “E’ una della aree a pericolosità sismica più alte d’Italia” : Facciamo un breve aggiornamento sulla sismicità in corso in provincia di Reggio Calabria, nella zona in cui è avvenuto il terremoto di magnitudo Ml 3.8 (Mw 3.6) del 27 maggio 2019 alle ore 01:31 italiane (26 maggio 2019, 23:31:57 UTC). Il terremoto è stato risentito in una vasta area delle province di Reggio Calabria e Vibo Valentia, ma anche in alcune zone della provincia di Crotone, come si evince dalla Mappa del risentimento sismico in scala ...

Ennesima scossa di terremoto in Calabria : sciame sismico nell'area fra Reggio e Vibo : Alle 11:15 una scossa di terremoto di magnitudo 3.3 della scala Richter ha colpito nuovamente la zona di San Pietro di Caridà, fra le province di Reggio Calabria e Vibo Valentia, interessata nelle ultime settimane da un lungo sciame sismico. L'evento, secondo quanto riferito dall'Ingv (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia), avrebbe avuto il suo esatto epicentro 3 chilometri a sudest del centro di San Pietro di Caridà, in provincia di ...

Aumentano le scosse in Calabria - fra Reggio e Vivo Valentia. Sisma 3.3 poco fa. : Ancora scosse di terremoto in Calabria, nella zona di San Pietro di Caridà, a cavallo fra le province di Reggio Calabria e Vibo Valentia, dove da giorni si sussegue un modesto sciame...

Terremoto in Calabria : avvertito tra Reggio Calabria e Vibo Valentia - epicentro a San Pietro di Caridà [DATI e MAPPE] : Un Terremoto magnitudo ML 3.3 si è verificato a 3 km sudest da San Pietro di Caridà (Reggio Calabria), alle 11:15:58 ad una profondità di 21 km. L’evento, avvertito dalla popolazione della provincia di Reggio Calabria e Vibo Valentia, è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. L'articolo Terremoto in Calabria: avvertito tra Reggio Calabria e Vibo Valentia, epicentro a San Pietro di Caridà [DATI e MAPPE] sembra essere il primo su ...

Terremoto in Calabria : scossa avvertita in provincia di Reggio Calabria - epicentro a San Pietro di Caridà : Un Terremoto magnitudo ML 3.3 si è verificato a 3 km sudest da San Pietro di Caridà (Reggio Calabria), alle 11:15:58 ad una profondità di 21 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. L'articolo Terremoto in Calabria: scossa avvertita in provincia di Reggio Calabria, epicentro a San Pietro di Caridà sembra essere il primo su Meteo Web.

Astronomia : Solstizio d’Estate tra mito e scienza al Planetarium Pythagoras di Reggio Calabria : Venerdì 21 Giugno, alle ore 15:54 di tempo universale (per l’Italia le 17.54), si verifica, nel nostro emisfero, il Solstizio d’Estate 2019. A Reggio Calabria, nel giorno più lungo dell’anno, il Sole sorge alle 5.34 e tramonta alle 20.23: il “giorno” dura 14 ore e 49 minuti. Inizia così l’Estate astronomica. La definizione di Solstizio, “sole fermo”, potrebbe avere la sua origine non solo dall’osservazione del progressivo arrestarsi dell’altezza ...

Terremoto in Calabria - continua lo sciame sismico tra Reggio e Vibo Valentia [MAPPE e DATI] : Ancora scosse di Terremoto nella Calabria meridionale: continua lo sciame sismico che da settimane sta interessando la zona di Galatro e Laureana di Borrello, al confine tra le province di Reggio Calabria e Vibo Valentia, tra le Serre e l’Aspromonte. Oggi pomeriggio alle 18:28 l’ultima scossa, di magnitudo 2.5, la quinta della giornata odierna. L'articolo Terremoto in Calabria, continua lo sciame sismico tra Reggio e Vibo Valentia ...