Reddito di cittadinanza | perché per adesso il lavoro è un miraggio

Reddito di cittadinanza - chiamata per 120 mila famiglie : c?è il rischio sanzioni : Sono in partenza dai centri per l?impiego le prime telefonate ai componenti delle famiglie che hanno avuto accesso al Reddito di cittadinanza ad aprile e che risultano immediatamente...

Reddito di cittadinanza - partono le chiamate dei centri per l’impiego : chi verrà convocato : Sono in partenza, da lunedì 24 giugno, le prime convocazioni dei centri per l'impiego per i beneficiari del Reddito di cittadinanza: a essere convocate saranno circa 120mila famiglie su un totale di 480mila nuclei che hanno ricevuto il sussidio già nel mese di aprile. Ecco chi verrà convocato e quali sono le sanzioni nel caso in cui non ci si presenti alle convocazioni.

Prendono il Reddito di cittadinanza e puliscono le strade : "Non vogliamo soldi regalati" : L'iniziativa di un gruppo di ragazzi del quartiere Zen di Palermo, beneficiari del reddito di cittadinanza. Non è la prima...

Carta Reddito di cittadinanza : negozi e discount - quali non possono accettarla : Carta reddito di cittadinanza: negozi, quali non possono accettarla La misura del reddito di cittadinanza introdotta col decreto n. 4/2019 che ancora fa tanto discutere – come Quota 100 – è uno dei punti più caratterizzanti del Governo Conte. E soprattutto della maggioranza politica che lo compone costituita da MoVimento 5 Stelle e Lega. Carta reddito di cittadinanza, distinzione per beni di prima necessità Alcuni media ...

Termoli : prende Naspi e Reddito di cittadinanza - ma è cuoca in nero : Ennesimo caso di reddito di cittadinanza percepito da un soggetto che non ne aveva diritto. Molti giornali di cronaca locale di Termoli, località sul mare Adriatico del Molise, hanno portato all'attenzione dell'opinione pubblica ciò che hanno scoperto gli ispettori della Guardia di Finanza locale in un ristorante. Una donna originaria del comune di Montenero di Bisaccia lavorava come cuoca ma senza regolare contratto, cioè in nero. Ciò che fa ...

Reddito di cittadinanza - 5960 idonei al concorso per navigator - per meno di 3mila posti : I dettagli sui vincitori provincia per provincia si conosceranno solo nei prossimi giorni. Ma l'Anpal, che assumerà i quasi 3mila navigator, ha fatto sapere che dopo la tre giorni di prove a Roma sono risultati idonei 5960 candidati. Al concorso si è presentato solo un candidato su tre: si sono registrati 19.582 partecipanti, su 53.907, cioè il 36,33%.Continua a leggere

Prende Reddito di cittadinanza e disoccupazione - ma lavora in nero : interviene la Finanza : Le Fiamme Gialle di Termoli hanno sorpreso a lavorare senza regolare contratto, come cuoca in un ristorante, una donna di...

Riecco i 'volontari' del Reddito di cittadinanza : una suora li chiama - loro ripuliscono un chiostro : "Venite a dare una mano". Suor Anna Eusebia ha chiesto aiuto ai beneficiari del reddito di cittadinanza. E dieci di loro...

"Venite a dare una mano" : beneficiari del Reddito di cittadinanza ripuliscono chiostro di un convento : A Palermo Suor Anna Eusebia ha chiesto l'intervento dei percettori del reddito per ripulire uno spazio verde offrendo in...

Nel call center di Milano che non trova operatori a 1200 euro al mese «Colpa del Reddito di cittadinanza e del modello Ferragni» : Nell’open space di Corsico, periferia di Milano su venti postazioni ne sono occupate solo la metà. L’amministratore delegato ogni volta che fissa i colloqui non si presenta nessuno. Motivo principale: la sede di lavoro è a Corsico, troppo lontana dal centro di Milano.

Reddito di cittadinanza a un terzo di famiglie povere. I dati Istat : Reddito di cittadinanza a un terzo di famiglie povere. I dati Istat Il Reddito di cittadinanza in quanto misura di contrasto alla povertà è riuscita nel suo intento? Presto per dirlo in maniera definitiva ma analizzando i primi dati disponibili è possibile fornire una prima risposta. Soprattutto a distanza di mesi dalla sperimentazione del RdC rispetto al quale manca tuttavia l’approvazione di alcuni decreti per completare ...

Ruba un televisore : rischia sospensione del Reddito di cittadinanza : Claudio Carollo Potrebbe essere il primo caso di sospensione del reddito di cittadinanza per una pena accessoria a un reato. L'Inps ha fatto partire gli accertamenti Potrebbe essere uno dei primissimi casi di sospensione del reddito di cittadinanza come pena accessoria a un reato. L'Inps sta provvedendo a effettuare accertamenti su un 45enne di Rimini fermato mentre tentava di Rubare un televisore. È successo nel centro commerciale ...

Reddito di cittadinanza e famiglie povere : cosa dicono i numeri (e quanti soldi si risparmiano) : I numeri dei beneficiari del Reddito di cittadinanza e quelli delle famiglie che vivono in povertà assoluta. Secondo il...

Roma - voleva introdurre in carcere droga acquistata col Reddito di cittadinanza : arrestato : “Era il suo compleanno”. Così si è giustificato Gino B., il quarantenne che aveva oltrepassato l’ingresso del carcere di Rebibbia a Roma, per andare a trovare la fidanzata detenuta, con addosso una quantità di hashish sufficiente a confezionare 22 dosi. A scoprirlo sono stati i cani antidroga in servizio nella prigione Romana: gli animali hanno iniziato ad abbaiare ed a girargli intorno, annusandolo, non appena l’uomo è entrato nella zona ...