Raro fenomeno atmosferico fotografato sopra le montagne della Virginia ricorda la

Incredibili onde nel cielo : il Raro fenomeno delle nubi di Kelvin-Helmholtz in Virginia : Quando Amy Hunter ha guardato il cielo nuvoloso sulla Smith Mountain in Virginia, si è ritrovata davanti un’immagine surreale: onde fluttuanti nel cielo. Le nuvole formavano misteriosamente creste perfette, come se il mare si fosse spostato nell’atmosfera. Quando la foto che vedete in alto a corredo dell’articolo è stata condivisa sui social, la maggior parte delle persone ha affermato di non aver mai visto questo incredibile fenomeno prima. Ma ...