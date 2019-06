Questo super organismo umano su chip può rivoluzionare la ricerca | addio a test sugli

Questo magnifico super Saturno ha anelli 200 volte più estesi dell'”originale” - ma non lune : Un ricercatore della Scuola di Matematica e Fisica dell'Università di Lincoln ha dimostrato con una simulazione al computer che il vuoto tra gli anelli del "super Saturno" J1407b non è causato da una luna in orbita. Il magnifico esopianeta si trova a 420 anni luce dalla Terra e ha un sistema di anelli che si estende per 120 milioni di chilometri, duecento volte più ampi di quello di Saturno.Continua a leggere

Daniele Parisi - tra supermercati e one man show Questo attore mi ricorda Nino Manfredi : Qualche settimana fa mi ha contattato questo ragazzone sorridente e pieno di ricci che ama definirsi pariolino, ma del Pigneto. Si chiama Andrea Baroni e fa il regista. Il suo cortometraggio s’intitola 9 su 10 e da lì a pochi giorni lo avrebbe presentato in una proiezione romana, così, attirato da un trailer ben curato e dalla presenza di un attore a mio avviso fenomenale come Daniele Parisi, sono andato a guardarlo. Caratterista romano che da ...

Super Cane Magic ZERO : l'esilarante action RPG è in arrivo su PC e console Questo mese : Intragames Co. Ltd ha annunciato la data di uscita dell'action arcade RPG Super Cane Magic ZERO, sviluppato dal vignettista italiano Simone "Sio" Albrigi e Studio Evil. Il gioco sarà disponibile in Nord America, Europa e Australia sui servizi digitali Steam, Nintendo Switch e PlayStation 4 a partire dal 30 maggio 2019.Super Cane Magic ZERO è descritto come un action RPG comico, in cui dovrete esplorare l'imprevedibile mondo di WOTF, pieno di ...

Primo Levi - «Se Questo è un uomo» : una tragedia superrealista : Un uomo, cappotto grigio, abito scuro, una valigia in mano avanza in uno spazio grigio che ha in sé qualcosa di inquietante, è lastricato di valigie, inghiottite e risputate dal piombo degli ...