QUESTA SETTIMANA a IL SEGRETO | le anticipazioni fino al 28 giugno

QUESTA SETTIMANA a IL SEGRETO - le anticipazioni fino al 21 giugno : Comincia su Canale 5 una nuova SETTIMANA con la telenovela Il SEGRETO e noi ancora una volta vi riepiloghiamo le anticipazioni ufficiali fino al 21 giugno. Fernando è pronto per andare a liberare Alfonso ed Emilia, ma all’ultimo momento Maria inganna Mauricio e obbliga Fernando a portarla con lui. Matias e Marcela decidono di partire con Emilia e Alfonso. Elsa vuole convincere Isaac a parlare per raccontargli tutta la sua verità. In paese ...

QUESTA SETTIMANA a UNA VITA - le anticipazioni fino al 22 giugno : Vediamo cosa succede a Una VITA QUESTA SETTIMANA, dunque vi riepiloghiamo le anticipazioni fino al 22 giugno 2019. Ricordate che, oltre all’appuntamento dal lunedì al venerdì nel pomeriggio di Canale 5, prosegue la megapuntata del sabato sera su Rete 4. Felipe ottiene l’indulto per Diego. Diego parla a Samuel dei sospetti di Blanca e alla fine decide di portarla al cimitero davanti alla tomba della bambina, per convincerla a voltare ...

Ecco tutti i film in offerta e in uscita sul Google Play Film QUESTA settimana : Nei giorni scorsi Google Play Film ha dato il benvenuto a numerosi Film più e meno nuovi, proponendone inoltre tanti altri a prezzo scontato. L'articolo Ecco tutti i Film in offerta e in uscita sul Google Play Film questa settimana proviene da TuttoAndroid.

«Via Col Film» : QUESTA SETTIMANA parliamo di Beautiful Boy e I morti non muoiono : Le similitudini tra Sansa Stark e Jean GreyLa scelta di SophieIl debutto al cinema non è stato coi mutantiL'aspetto di Dark PhoenixMa che cosa è una Fenice?Come si diventa Dark PhoenixLa preparazione fisicaIl finale «rimaneggiato»Le riprese estenuantiLa «prima volta» di Jessica Chastain…e la quarta volta per James McAvoyLe complesse scene con Jessica Chastain A proposito di Logan...Tuttavia...Smells Like Teen Spirit Perché Dark Phoenix è ...

Google svelerà QUESTA SETTIMANA la data di lancio e i prezzi di Stadia : Google rivelerà la data di lancio e i prezzi di Stadia, il suo servizio di streaming per i giochi, questa settimana nella sua prima presentazione Stadia Connect, riporta VG247.com.Il livestream si svolgerà questo giovedì 6 giugno alle ore 18 sul canale YouTube ufficiale di Stadia. Il teaser, che potete vedere qui sotto, afferma che la compagnia parlerà anche di giochi.Sappiamo già che Stadia supporterà Assassin's Creed Odyssey e il prossimo Doom ...

Gaming - Smart TV e dispositivi Garmin tra le Promozioni Amazon QUESTA settimana! : In questo articolo in continuo aggiornamento potrete trovare tutte le Promozioni e le offerte Amazon della settimana nel mondo dell’informatica, l’elettronica, il Gaming e la tecnologia in generale. Tutte le Promozioni hanno una durata specifica leggi di più...

QUESTA SETTIMANA a UNA VITA - le anticipazioni fino all’8 giugno : Nuova SETTIMANA con la soap Una VITA, e non dimenticate anche (su Rete 4) l’appuntamento alle 22,30 di sabato 8 giugno. Vi riepiloghiamo anticipazioni e trame della SETTIMANA che parte oggi: Jaime cerca di convincere Samuel a costituirsi per espiare le sue colpe e rifarsi una VITA, ma il giovane compie un atto efferato. Casilda decide di non portare più il lutto, prima di tutto perché la ritiene una farsa e poi perché è troppo giovane per ...

QUESTA SETTIMANA a IL SEGRETO - le anticipazioni fino all’8 giugno : Nuova SETTIMANA con la soap Il SEGRETO e noi ancora una volta vi riepiloghiamo le anticipazioni ufficiali fino all’8 giugno su Canale 5. Le vicende dei nostri personaggi di Puente Viejo andranno anche in onda in prime time sabato 8 giugno (su Rete 4). Meliton sembra molto infastidito per aver ricevuto dal sindaco l’incarico degli addobbi natalizi del paese. Isaac non si dà pace e, con un escamotage, riesce ad usare il telefono ...

Sony ha in programma un nuovo State of Play QUESTA settimana? : Ieri vi avevamo informato che, secondo il sito spagnolo Gamereactor, questa settimana Sony avrebbe mostrato un nuovo trailer dedicato a The Last of Us Part II.Ebbene, ora ci sono altri rumor, sempre più insistenti, che confermerebbero un nuovo State of Play in arrivo il 30 maggio. A riportare la notizia è un altro sito spagnolo, Legion de Jugadores, che sostiene che durante questo nuovo State of Play verrà svelata la data di uscita del nuovo ...

Gran Turismo Sport si aggiorna QUESTA SETTIMANA con un nuovo circuito : Gran Turismo Sport si prepara a ricevere un nuovo aggiornamento, che tra le altre cose introdurrà nel gioco un nuovo circuito. La notizia è stata diffusa direttamente dal creatore della serie Kazunori Yamauchi, tramite un Tweet.L'aggiornamento sarà disponibile da giovedì 30 maggio e grazie al Tweet possiamo presumere che il nuovo tracciato introdotto sarà il famigerato Goodwood Circuit. Si tratta di tracciato realmente esistente nel Regno Unito, ...

The Last of Us Part II – nuovo trailer e data di uscita QUESTA settimana? – Rumor : Da un paio di ore è emersa in rete la possibilità che questa settimana PlayStation e Naughty Dog rilascino uno nuovo trailer dedicato a The Last of Us Part II. Dalle indiscrezioni riportare dall’insider Nibel, il nuovo trailer dedicato al gioco sarà accompagnato anche da un ipotetica data di uscita. Difatti, secondo tale voci, si pensa che il nuovo titolo di Naughty Dog possa debuttare questo Autunno. Al momento, tali informazioni sono ...

Battlefield V - nuova mappa in arrivo QUESTA settimana : questa settimana sono in arrivo nuovi contenuti per Battlefield V, in particolare una mappa chiamata Mercurio.La nuova mappa è ispirata proprio all'Operazione Mercurio, meglio conosciuta come "battaglia di Creta" avvenuta del 1941. La mappa sarà disponibile come parte di un aggiornamento gratuito di Battlefield V, previsto per questo giovedì 30 maggio.Come riporta VG247, La mappa si svolge sulla costa dell'isola greca di Creta, e presenta uno ...

The Last of Us Part II : nuovo trailer in arrivo QUESTA SETTIMANA e possibile lancio in autunno? : questa mattina vi avevamo informato di come, secondo un rumor, una delle esclusive per PlayStation 4 tra Death Stranding, Ghost of Tsushima e The Last Of Us Part II avrebbe ricevuto un trailer prima dell'E3. Ebbene, a quanto pare è proprio l'ultimo gioco citato a riceverlo, almeno stando a quanto svelato dal sito spagnolo di Gamereactor.Citando alcune fonti proprio vicino a Sony, il sito spagnolo avrebbe svelato che questa settimana molto ...

Death Stranding : in arrivo novità QUESTA settimana : Mentre questa mattina vi abbiamo riportato il nuovo teaser trailer dell'attesissimo Death Stranding di Hideo Kojima, ecco arrivare interessanti notizie che confermano novità in arrivo per l'esclusiva PS4 questa settimana.L'account Twitter ufficiale di Kojima Productions ha pubblicato un tweet in cui promette novità tra due giorni. Nel messaggio leggiamo "il countdown per Death Stranding è cominciato" e la data 29 maggio:Non sappiamo di preciso ...