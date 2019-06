Quello che si sa sulla chiusura del Gay Village di Roma

Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 - Giovanni Malagò : “I membri CIO erano contenti di Quello che abbiamo detto” : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELL’ASSEGNAZIONE DELLE Olimpiadi 2026 DALLE ORE 16.00 Cresce l’attesa per l’esito dell’assegnazione delle Olimpiadi Invernali del 2026, per la quale sono in lizza la candidatura italiana di Milano-Cortina e quella svedese di Stoccolma-Are. Al termine della presentazione del dossier italiano, con seguenti domande dei membri che saranno chiamati alla scelta, Giovanni Malagò ha parlato ...

Fifa 19 Futties : Tutto Quello che devi sapere sugli Oscar di FUT! : La stagione 2018/19 della modalità Fifa Ultimate Team volge alla conclusione è si avvicina sempre di più quello che di fatto è l’ultimo evento dell’anno: Anche questa volta infatti non mancherà il tradizionale appuntamento con i Futties, gli Oscar di FUT! Vediamo insieme di cosa si tratta Cosa sono i Futties I Futties sono delle […] L'articolo Fifa 19 Futties: Tutto quello che devi sapere sugli Oscar di FUT! proviene da I ...

Matteo Salvini : "Il governo va avanti - è Quello che vogliono gli elettori". Il sondaggio che annulla la crisi : Matteo Salvini non ha alcuna voglia di litigare con Luigi Di Maio. Almeno per adesso."Per noi, in questa fase, il tema della crisi di governo non esiste. Così come non esiste il tema delle elezioni anticipate. Si va avanti" dicono leghista vicini al ministro dell'Interno. "Allora, ditemi che cosa su

Grande Fratello 16 - Michael Terlizzi gay? Parla la madre : "Non gli importa Quello che viene detto" : Intervistata dal settimanale Spy, Ketty Usai, mamma di Michael Terlizzi, ha Parlato dell'avventura del giovane tra le mura della sedicesima edizione del Grande Fratello: "In tv ho riconosciuto mio figlio con tutte le sue fragilità. Nella Casa è riuscito a tirare fuori quello che per anni ha cercato di reprimere, anche se so che non gli piace né cadere nel vittimismo né Parlare di tutto il bullismo che ha dovuto affrontare". Tra lei e il ...

L’uomo giusto esiste. Ed è Quello che ti fa ridere : L’amore non conosce regole, né spiegazioni razionali, dicono che sia cieco, ma a quanto pare è sensibile alle risate. Che il sorriso faccia bene al cuore, e all’anima è risaputo. Non dovrebbe poi stupirci molto sapere che, il giorno che incontriamo un uomo che ci fa ridere, ce ne innamoriamo. Le persone divertenti sono più attraenti e spensierate, stare insieme a loro, inevitabilmente ci carica di energie positive, ecco perché le donne sono ...

Quello che ogni genitore dovrebbe sapere sulla morte per annegamento : La morte per annegamento del figlio del cantante country Granger Smith, nonché della figlia di appena diciannove mesi dello sciatore olimpico Bode Miller (avvenuta lo scorso giugno) hanno fatto luce su una verità inquietante: l’acqua può rappresentare un rischio per tutti i bambini, soprattutto per i più curiosi. E in Italia si sta parlando della tragica morte di un bimbo annegato al parco giochi di ...

Lillio sull'intimità con Francesca : 'Al GF mostrato solo Quello che si poteva vedere' : Il Grande Fratello 16 è terminato da poco, ma ancora i concorrenti continuano a far parlare di sé. Tra i protagonisti più discussi di questa stagione del reality ci sono sicuramente Gennaro Lillio e Francesca De Andrè. La figlia di Cristiano è entrata nella casa da fidanzata con Giorgio, ma quest'ultimo l'ha tradita mentre lei si trovava all'interno del gioco. Il bel modello ha invece sempre mostrato interesse per la ragazza, ma lei non ha mai ...

Nba Draft 2019/ Quello che non sapete su Zion Williamson - prima scelta e predestinato : Nba Draft 2019, la diretta: Williamson, Morant e Barrett le prime tre scelte rispettivamente dei Pels, dei Grizzlies e di New York

Solstizio d’Estate 2019 - scocca l’ora “x” : tutto Quello che c’è da sapere tra scienza - leggende e curiosità : La primavera astronomica volge al termine, la bella stagione è alle porte: il Solstizio d’Estate 2019 cade infatti il 21 giugno alle 17:54 ora italiana (15:54 UTC). E’ un evento di particolare importanza sin dall’antichità, che segna il giorno più lungo dell’anno per l’emisfero nord e quello più corto per l’emisfero australe (Solstizio d’inverno). Una situazione che si inverte il 21 dicembre. Il Solstizio ha qualcosa di magico, di ...

Queen - May parla di Adam Lambert : 'Può fare tutto Quello che faceva Mercury - anche di più' : Sono parole destinate a far scatenare i fan quelle pronunciate recentemente in un'intervista da Brian May: il chitarrista dei Queen infatti, in vista del prossimo tour, ha speso enormi parole di elogio verso l'attuale cantante della band inglese, Adam Lambert, arrivando a fare quel paragone che sicuramente molti fan non vogliono che sia fatto, quello col leggendario frontman della band Freddie Mercury. Adam Lambert e Freddie Mercury Il posto che ...

Chernobyl - il nucleare pericoloso è sempre Quello degli altri : “Qual è il prezzo delle bugie? Non che le confondiamo con la verità. Il vero pericolo è che abbiamo ascoltato tante di quelle bugie da non riconoscere più la verità“. Sono le prime parole di Chernobyl, la miniserie televisiva prodotta da Hbo (e in onda in Italia su Sky Atlantic) per raccontare il più grave incidente nucleare della storia, l’esplosione del reattore numero quattro dell’impianto di Chernobyl, nell’ex Unione sovietica. ...

Basket - Ettore Messina : “Non rivoluzioneremo la squadra. Porto Quello che ho imparato a San Antonio” : Arrivato oggi il momento tanto atteso dai tifosi dell’Olimpia Milano: è stato presentato Ettore Messina, ex allenatore della Nazionale italiana di Basket, che dalla prossima stagione sarà sulla panchina della compagine meneghina. Dopo la lunga esperienza Oltreoceano, in NBA, da assistente di Gregg Popovich a San Antonio, il 59enne nativo di Catania prende il ruolo di presidente e head coach. “Ho lavorato con Popovich, il più bravo di ...

Tutto Quello che devi sapere su Harry Potter : Wizard Unite : (Foto: Niantic) Dopo una lunga attesa è finalmente pronto a debuttare Harry Potter: Wizards Unite che riprenderà dinamiche e fondamenta molto simili a quelle di Pokémon Go. L’appuntamento globale, Italia compresa, è per il prossimo venerdì 21 giugno. D’altra parte, anche questo titolo è prodotto da Niantic e sfrutta la realtà aumentata per trasformare l’intero mondo reale in un universo da esplorare e col quale interagire con ...

Mbappé : “Io in MLS? Non si può mai sapere Quello che succede…” : Ha ancora 20 anni, ma già da qualche stagione fa parlare di sé. E non certo in maniera marginale, anzi. Kylian Mbappé, in prospettiva, si può definire attualmente tra i più forti al mondo. Ha già vinto tutto in Ligue 1 ed è campione del mondo con la sua Francia. L’obiettivo, sicuramente, è continuare a fare la voce grossa in Europa, nel calcio che conta. Per uscire fuori dal continente, ce ne vuole. Il talento del PSG non chiude le ...