laragnatelanews

(Di lunedì 24 giugno 2019)ha ordinato un divieto temporaneo deipasseggeri dallaa alla, ha detto il Cremlino venerdì. La decisione arriva viste le crescenti tensioni tra i due paesi innescate dalla visita di un parlamentare russo. La sospensione deisarebbe iniziata l’8 luglio e servirebbe a “proteggere le persone” da ciò che il Cremlino chiamava “azioni criminali“.ha anche raccomandato alle agenzie di viaggio russe dire i tour in. Circa un milione di turistisceglie di andare in vacanza inogni anno. Cosa è successo? Venerdì, il presidenteno Salome Zurabishvili ha suggerito che una “quinta colonna” fedele a Mosca fosse responsabile dei disordini, che il primo ministro russo Dmitrij Medvedev ha liquidato come una distorsione della realtà. Violenti disordini sono esplosi nella capitalena ...

laragnatelanews : Putin sospende i voli russi verso la Georgia, i georgiani rispondo con la campagna #spendyoursummerinGEORGIA… - evyna : Putin sospende i voli russi verso la Georgia, i georgiani rispondo con la campagna #spendyoursummerinGEORGIA… - ailinon80 : RT @radio3mondo: Ci spostiamo verso la #Georgia dove ci sono problemi con un parlamentare russo: mentre Putin sospende i voli per la Georgi… -