Pupo | Amo due donne | sono sessualmente libero No ho manco mai escluso che una

huffingtonpost

(Di lunedì 24 giugno 2019) Enzo Ghinazzi, in arte, non ha peli sulla lingua e, intervistato da Rolling Stones, parla senza freni di vita privata e lavoro. Legato sentimentalmente a due, il cantante confessa:“In passato ho avuto attacchi personali anche dalla Chiesa e dal Vaticano, attraverso i loro mezzi comunicazione. Questo problema non lo avverto perchéateo”.Il cantante prosegue difendendo la sua scelta di vita.″... Che questa gente o certa politica critichino la mia scelta non me ne frega un c***o ... So quanto io, mia moglie e la mia compagna abbiamo sofferto per difendere questa scelta. Abbiamo scelto una strada per non distruggere. Non condividiamo la stessa casa, non facciamo l’amore insieme. Viviamo in luoghi diversi e ci incontriamo, senza ostentazioni, quando devo stare con la mia compagna o con mia moglie”.Ghinazzi ha poi rivelato di essere ...

min_rolex : Io vi amo ok siete i loml ma io non negozio con i terroristi quindi uscitemi il selca o convincete pupo a schiaccia… - mitramen : pupo una line avevi ed è bastata per farmi cadere tutti i capelli ti amo torno ufficialmente a stannare i victon ba… - Blackouatgdr : @Robinouatgdr1 *ricambia il bacio con il pupo in braccio* ti amo -