Pronostico Uganda vs Zimbabwe | Coppa d’Africa 26-06-2019 e Info

Pronostico DR Congo vs Uganda - Coppa d’Africa 22-06-2019 e Info : Coppa d’Africa, analisi e Pronostico di DR Congo-Uganda, sabato 22 giugno 2019. Consigli per la tua scommessa vincente.Esordio in Coppa d’Africa per Repubblica Democratica del Congo e Uganda, in un girone come quello A che comprendente i padroni di casa dell’Egitto e lo Zimbabwe. Il secondo posto è alla portata di entrambe, ed è per questo che sarà fondamentale fare punti. L’ultimo precedente tra le due Nazionali si è ...