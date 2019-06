Probabili Formazioni Costa d’Avorio vs Sudafrica | Coppa d’Africa 24-06-2019 e Info

lanotiziasportiva

(Di lunedì 24 giugno 2019)d’Africa, gruppo D, ledid’Avorio-, lunedì 24 giugno ore 16.30. Pepe nel tridente d’attacco.Proseguono le gare dellad’Africain Egitto. A partire da oggi pomeriggio in programma c’èd’Avorio-, sfida fondamentale per capire chi comanderà il girone C. Sono inserite in un gruppo che comprende anche Marocco e Namibia e l’ultima sfida fatta registrare tra le dueè stata un’amichevole nel 2014: vinse ilper 2-0.Le ultime did’Avorio eULTIMED’AVORIO – L’organico è di primissimo ordine e non può che puntare alla vittoria finale, dopo il successo del 2015. A centrocampo ci si attende molto dal milanista Kessié, mentre in avanti il ct Ibrahima Kamara dovrebbe confermare il tridente composto da Pepe, Bony e Zaha. L’unico ...

