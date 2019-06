Prima o poi ti si strappa! Taylor Mega gela così l'hater

(Di lunedì 24 giugno 2019)non resta sempre in silenzio davanti alle critiche deglie, dopo il suo ultimo post, ha zittito ben due leoni da tastiera con repliche che hanno fatto il giro del web. Abituata a ricevere critiche di ogni genere sui social,ha imparato anche a rispondere a tono ai suoie, ogni volta, riesce a zittire chiunque con ironia e sarcasmo.L’ultima polemica nei confronti della influencer da milioni di follower è nata in seguito al suo ultimo post su Instagram dovesi è mostrata ai piedi di un jet privato con una t-shirt nera che riportava il suo nome. “Il mio nome arrivadi me”, ha scritto la, pronta a ricevere ancora una volta le innumerevoli critiche dei leoni da tastiera, sempre pronti a cercare il difetto nei personaggi più o meno noti., puntuali come un orologio svizzero, sono arrivati gli attacchi degli utenti della rete che, pur non apprezzando, continuano a seguirla passo dopo passo sui social commentando ogni singolo post e foto.

Tra le esternazioni all’ultimo scatto della influencer balza agli occhi quello di un hater. “A forza de tirartela prima o poi si strappa”, ha fatto notare l’internauta, forse certo che Taylor Mega non avrebbe considerato la sua critica. Invece lei ha deciso di rispondergli per le rime e con grande sarcasmo ha ribattuto: “Non preoccuparti amore io ce l’ho elastica!”. Una battuta che ha fatto sussultare i fan della ragazza e che, in pochissimi minuti, ha raggiunto centinaia di like. Ma le critiche nei confronti di Taylor non si sono placate e una utente ha continuato a polemizzare sui ritocchi estetici cui la Mega si è sottoposta. “Come potete dire a una donna di plastica di essere bella e così figa. Ma state bene? Mi fate pena voi e lei che crede di essere chissà chi per cosa!? Per avere addominali scolpiti, tette e labbra finte, tra un anno si saranno scordati tutti di chi sei! Le vere donne belle sono altre!”, ma anche questo commento ha ricevuto la replica della Mega: “Le donne vere sono quelle che fanno commenti del ca..o sotto i post di altre donne giusto? #GIRLSPOWER tatuatelo in fronte e starai meglio pure tu”.