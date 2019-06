Prima dell' Alba - La Rampa | stasera la seconda puntata

Prima dell’alba – La Rampa : ospiti e anticipazioni di stasera 24 giugno 2019 : Prima dell’alba – La Rampa: ospiti e anticipazioni di stasera 24 giugno 2019 stasera 24 giugno 2019 alle 21.20 su Rai 3 andrà in onda Prima dell’alba – La Rampa. Il programma televisivo, condotto dal giornalista Salvo Sottile e prodotto dalla Stand by Me, approda al suo secondo appuntamento con tanti ospiti e storie da raccontare. Un viaggio quello della trasmissione alla scoperta del mondo notturno tra lavori inusuali, ...

Temptation Island 2019 - anticipazioni della Prima puntata "choc" : Stasera, lunedì 24 giugno, in prima serata su Canale 5, la nuova edizione del reality delle tentazioni condotto da Filippo...

Prima Comunicazione : Mario Sechi nuovo direttore dell'Agi (gruppo Eni) : Mario Sechi è il nuovo direttore dell’Agi, agenzia di stampa del gruppo Eni. A darne notizia è Prima Comunicazione sul suo sito. Prende il posto di Riccardo Luna, a cui l’Eni affida un progetto per sviluppare start up. Il condirettore Marco Pratellesi, che ha deciso di liberarsi delle fatiche quotidiane di Agi, si occuperà di un progetto legato all’informazione digitale.Per continuare a leggere clicca ...

Mercedes-AMG - Al Ring un'antePrima della A 45 : Nella cornice della 24 Ore del NürburgRing, dove è stata presentata anche la GT3 per la stagione 2020, la Mercedes-Benz ha dato un ulteriore assaggio del futuro dei propri modelli sportivi esponendo un esemplare di preserie della Mercedes-AMG A 45.Aerodinamica specifica per la A 45. La vettura, dotata della stessa livrea multicolore già vista nei video teaser dei mesi scorsi, è ormai definita in ogni dettaglio ed è subito riconoscibile dalla ...

I figli della donna uccisa da Marco Paolini : “Non lo perdoneremo mai. Ci ha tolto la mamma - niente è più come Prima” : Qualche giorno fa, al Corriere della Sera, Marco Paolini aveva raccontato di “non riuscire a perdonarsi” e aveva raccontato dell’incidente accaduto sulla A4 Milano- Venezia lo scorso 17 luglio. Il suo furgone che tampona con forza un’auto guidata da due donne. Una delle due, Alessandra Lighezzuolo, muore. Aveva due figli. “Sono sicuro che le vittime di questo incidente che ho provocato non saranno dello stesso ...

Promozione della Valle d’Aosta in occasione del ritiro estivo della Primavera della Juventus : Nel corso della seduta della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore al Turismo, Sport, Commercio, Agricoltura e Beni culturali, Laurent Viérin,

Giorgio Chiellini papà per la seconda volta : la Prima foto della figlia Olivia : Giorgio Chiellini è diventato papà per la seconda volta: è nata Olivia Giorgio Chiellini papà per la seconda volta: ieri è venuta al mondo Olivia, la seconda figlia del calciatore e sua moglie Carolina. La coppia ha già un’altra figlia, Nina, che ha quasi quattro anni ed è la prima fan del difensore della Juventus. […] L'articolo Giorgio Chiellini papà per la seconda volta: la prima foto della figlia Olivia proviene da Gossip e Tv.

Prima foto di Summertime con Ludovico Tersigni (con gaffe) : i protagonisti della serie Netflix ispirata a Tre metri sopra il cielo : Chi è Blu? Questa sembra essere la domanda del momento o, almeno, quella che circola sul web dopo la pubblicazione della Prima foto di Summertime, la serie Netflix ispirata a Tre metri sopra il cielo, sull'account ufficiale della piattaforma. L'annuncio ha lasciato tutti senza parole soprattutto per quella che sembra essere una gaffe ovvero la presenza della Prima foto ufficiale con cinque protagonisti ma associata ad un post in cui si fanno ben ...

I verdetti dell’NBA Draft 2019. Prima scelta ai Pelicans : I verdetti dell’NBA Draft 2019. Prima scelta ai Pelicans La febbre dell’NBA è un fenomeno che non abbandona mai gli appassionati, nemmeno nella post season. Nel corso della nottata (dall’1.30 ora italiana fino alle 6 del mattino) si è tenuto infatti l’NBA Draft 2019, una tappa fondamentale per le sorti delle squadre nella prossima stagione. Un momento unico e decisivo nella carriera dei potenziali campioni del domani. ...

Infrastrutture : Zaia - 'Ponte della Priula dopo 100 anni torna più forte e più bello di Prima' (4) : (AdnKronos) - Per quanto riguarda il consolidamento, sono state rinforzate le pile mediante la realizzazione di colonne armate con l’iniezione nel terreno di materiale cementizio tramite la tecnologia jet grouting. Per quanto concerne il rafforzamento delle fondazioni del ponte sono stati eseguiti

Infrastrutture : Zaia - 'Ponte della Priula dopo 100 anni torna più forte e più bello di Prima' (2) : (AdnKronos) - La costruzione del ponte risale ai primi del Novecento (1914-1916) e per le sue caratteristiche storico-tipologiche gli è stato riconosciuto l’interesse culturale con provvedimento della Direzione Regionale per i Beni culturali e paesaggistici del Veneto. Da qui l’esigenza di conciliar

Infrastrutture : Zaia - 'Ponte della Priula dopo 100 anni torna più forte e più bello di Prima' : Treviso, 21 giu. (AdnKronos) - “I tantissimi cittadini presenti qui sono il più significativo riconoscimento dell’impegno profuso da tutti i lavoratori per la realizzazione di quest’opera. È un giorno di festa per celebrare un intervento che tutela il passato guardando al futuro, in cui si restituis

Ascolta il canto delle rarissime balene franche nordpacifiche : registrato per la Prima volta : Biologi marini del NOAA hanno registrato per la prima volta il canto delle balene franche nordpacifiche, una delle specie di cetacei più rare e minacciate del Pianeta. I suoni emessi sono simili a colpi di arma da fuoco, accompagnati da "grugniti" e altri richiami. In passato erano stati Ascoltati singolarmente, ma mai in uno schema costante e ripetuto come quello del canto.Continua a leggere

Identificati i primi segnali del Parkinson : si presentano tra i 15 e i 20 anni Prima della sua insorgenza : Un team di scienziati ha identificato i primi segni del Parkinson nel cervello, che si presentano fino a 15-20 anni prima che si sviluppino i sintomi veri e propri. L’annunzio è stato dato ieri dalla BBC, la quale ha datto conto di una ricerca realizzata dai ricercatori del King’s College di Londra. Scansionando diversi pazienti ad alto rischio ha individuato dei malfunzionamenti nel sistema della serotonina nel cervello, ovvero la ...