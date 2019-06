PlayStation Hits | le nuove aggiunte dell’estate

nerdgate

(Di lunedì 24 giugno 2019), la raccolta di oltre 30 giochi a un prezzo imbattibile – solo €19.99 – aggiunge nuovi giochi alla sua lista per un’estate all’insegna del divertimento con gli amici. Dal prossimo 28 Giugno saranno disponibili giochi molto amati e popolari degli ultimi anni, che andranno ad arricchire un catalogo a cui recentemente si erano aggiunti Resident Evil 7 biohazard, Plants vs Zombies Garden Warfare 2 e Tales of Berseria. Non mancheranno Horizon Zero Dawn: Complete Edition, Nioh, God of War III Remastered e Friday the 13th: The Game. Sarà inoltre disponibile un bundle ineditoche conterrà:4 da 1TB Jet Black; Il controller wireless Jet Black DUALSHOCK 4; Horizon Zero Dawn Complete Edition; The Last of Us Remastered; Uncharted 4: Fine di un Ladro. Qui potrete controllare l’elenco completo dei giochi! Pronti a scaricarli ...

Nerdream_it : Ecco i titoli annunciati da #SONY per le offerte estive di #PlayStationHits, relative a #PS4. Titoli a 19,90€ ed u… - Gamestormit : ? Horizon: Zero Dawn e altri giochi di spessore si aggiungono alle PlayStation Hits ?? - Stay_Nerd : Annunciati i nuovi giochi PlayStation Hits -