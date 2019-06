Per Ferrero nuove sfide legate al Packaging

Totti alla Sampdoria - Ferrero ci sPera : l’ex capitano della Roma ci pensa : Come anticipato subito dopo la conferenza d’addio alla Roma da CalcioWeb, Francesco Totti è sempre più vicino alla Sampdoria. Il presidente Massimo Ferrero è innamorato alla follia di Totti e gli ha fatto un’importante offerta per diventare direttore tecnico dei blucerchiati. L’altra offerta, secondo Sky, è stata presentata dalla Fiorentina, ma la Sampdoria è in netto vantaggio, anche per il rapporto di Totti con la ...

Calcio - pm chiede processo Per Ferrero : 15.54 La procura di Roma ha chiesto il processo per il patron della Sampdoria, Massimo Ferrero, la figlia Vanessa, il nipote Giorgio e i due manager Marco Valerio Guercini e Andrea Diamanti:sono accusati a vario titolo di appropriazione indebita,autoriciclaggio,utilizzo fatture false e impiego di denaro,beni o utilità di provenienza illecita. L'udienza preliminare fissata 20 settembre Secondo l'accusa,Ferrero e la figlia si sono appropriati ...

Massimo Ferrero - chiesto il processo : “Tolto un milione da casse della Sampdoria Per pagare debiti Livingston” : La Procura di Roma ha chiesto il processo per il patron della Sampdoria Massimo Ferrero, la figlia Vanessa, il nipote Giorgio e i due manager Marco Valerio Guercini e Andrea Diamanti: sono accusati a vario titolo di appropriazione indebita, autoriciclaggio, utilizzo di fatture false e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. L’udienza preliminare è stata fissata per il 20 settembre prossimo, davanti al giudice della X sezione. ...

Sampdoria - Ferrero interessato alla Salernitana? Il numero uno blucerchiato allo scoPerto : Nelle ultime ore sono circolate voci su un possibile interesse del presidente della Sampdoria Ferrero per acquisire la Salernitana, club nelle mani del presidente Lotito che ha disputato una stagione deludente in Serie B ma che alla fine ha raggiunto la salvezza dopo lo spareggio da brividi contro il Venezia. Adesso il numero uno blucerchiato ha deciso di uscire allo scoperto, negato l’interesse per la Salernitana. “Mai parlato ...

Ferrero in rosso : ora le cessioni Per pagare i creditori : Ferrero Eleven Finance – Massimo Ferrero si trova a dover fare i conti con i debiti. Non quelli legati alla Sampdoria, che nonostante la mancata cessione chiude in utile da tre anni a questa parte. Per Ferrero, i problemi nascono dal suo business immobiliare e cinematografico, con la sub-holding “Eleven Finance” che versa in gravi […] L'articolo Ferrero in rosso: ora le cessioni per pagare i creditori è stato realizzato da Calcio e ...

Ferrero - sesto giorno di scioPero : bloccata la prima fabbrica al mondo di Nutella : sesto giorno consecutivo di sciopero nella fabbrica francese Ferrero di Villers-Ecalles, la prima al mondo per produzione di Nutella. “160 dipendenti sono in sciopero dalla notte tra lunedì e martedì scorsi, nessun camion entra o esce dal sito da quella data”, ha dichiarato alla stampa francese il sindacalista Fabrice Chanchel di Force Ouvrière. “La produzione di Kinder Bueno è ferma da martedì. Su quattro linee dedicate alla ...

Allenatore Sampdoria - Giampaolo in bilico! Ferrero ironizza : “Percentuali che resti? Le fanno i bookmaker” : Marco Giampaolo insicuro in merito alla sua permanenza alla Sampdoria: il presidente ironizza con la stampa e glissa sull’argomento Il tanto atteso summit fra il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero e l’Allenatore blucerchiato, Marco Giampaolo, ha avuto luogo quest’oggi presso l’hotel Melia di Genova. Il tema caldo dell’incontro era ovviamente il futuro dell’Allenatore che, dopo l’ennesima stagione positiva in una piazza ‘media’, ha ...

Sampdoria - Ferrero negli USA Per la cessione del club : Ferrero USA – Dovrebbe tornare sabato in Italia il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero in missione negli Stati Uniti d’America per la cessione del club. Come riporta l’ANSA, i prossimi saranno giorni decisivi per arrivare a un’intesa dopo un lungo corteggiamento da parte del gruppo guidato da Gianluca Vialli che dura ormai da settimane. Oggi […] L'articolo Sampdoria, Ferrero negli USA per la cessione del club è stato ...

Sampmania : Perchè Massimo Ferrero è così nervoso? : Sono la persona meno indicata al mondo a dare giudizi in merito al comportamento di un altro essere umano. Ma seriamente eh, non si fa tanto per dire. Ho più difetti che capelli in testa, e fortunatamente vado fiero della mia ...