Pedofilia e Chiesa, chiesti 5 milioni di euro di risarcimento alla diocesi di SavonaNoli (Di lunedì 24 giugno 2019) La diocesi di Savona-Noli è stata citata per quasi 5 milioni di euro per 5 casi di Pedofilia in una causa civile intentata dall'associazione "Rete l'Abuso", per la mancata denuncia da parte dei vescovi, che erano a conoscenza degli abusi sui minori. La decisione arriva a 7 anni dalla condanna di don Nello Giraudo e al termine di una trattativa che non ha portato alcuno sbocco.

È di ben 5 milioni di euro la richiesta di risarcimento avanzata alla diocesi di Savona-Noli, in Liguria, dall'associazione "Rete l'Abuso", per la mancata denuncia, e quindi della tutela delle vittime, da parte dei vescovi, che erano a conoscenza degli abusi di alcuni sacerdoti sui minori. Cinque i casi di pedofilia considerati. La decisione arriva a sette anni dalla condanna di don Nello Giraudo e al termine di una trattativa che non ha portato alcuno sbocco. L'associazione che tutela le vittime ha depositato in Tribunale due delle cinque citazioni. Tre dei 5 minori erano stati tolti alle famiglie dai servizi sociali e affidati proprio a don Giraudo.



La causa parte, come sottolinea il Secolo XIX, dalle parole del Gip Fiorenza Giorgi rispetto alla mancata denuncia e tutela delle vittime di abusi, nonostante il clero locale ne fosse a conoscenza. Seconda il giudice, "la sola preoccupazione dei vertici della Curia era quella di salvaguardare l'immagine della Diocesi, piuttosto che la salute fisica e psichica dei minori". Proprio da qui, sottolinea il presidente della "Rete L'abuso", Francesco Zanardi, abusato da don Giraudo quando aveva solo 11 anni, riparte per la causa civile. A depositare l'istanza con citazione in giudizio sono stati gli avvocati Elena Peruzzini e Francesca Rosso. La cifra è stata stimata in base alle tabelle regionali di Lazio e Lombardia per il danno biologico. L'appuntamento con la prima udienza è fissato al prossimo 15 novembre. La Curia, che nel frattempo ha anche cambiato guida, non ha intanto commentato la vicenda.