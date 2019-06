Pedofilia | chiesti 5 milioni di danni alla diocesi di Savona “L’omissività dei vescovi

Pedofilia e Chiesa - chiesti 5 milioni di euro di risarcimento alla diocesi di SavonaNoli : La diocesi di Savona-Noli è stata citata per quasi 5 milioni di euro per 5 casi di Pedofilia in una causa civile intentata dall'associazione "Rete l'Abuso", per la mancata denuncia da parte dei vescovi, che erano a conoscenza degli abusi sui minori. La decisione arriva a 7 anni dalla condanna di don Nello Giraudo e al termine di una trattativa che non ha portato alcuno sbocco.