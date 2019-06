Ottavi Mondiale femminile | Italia-Cina in diretta su Sky e Rai

Sky Sport Mondiale Femminile (diretta) Ottavi | Palinsesto e Telecronisti : Sabato 22 giugno, il via agli Ottavi di finale della FIFA Women’s World CupTM, il Mondiale Femminile per nazioni in corso di svolgimento in Francia. 16 nazionali in campo, otto grandi sfide per determinare i quarti di finale, otto grandi incontri tutti da seguire live su Sky Sport. In campo ci sarà anche l’Italia di Milena Bertolini, capace di vincere il...

Beach volley - Mondiale Unde 21 Udon Thani. Anche Orsi Toth/They fanno l’en plein : sono agli Ottavi. Tra poco Di Silvestre/Windisch : Non si fermano Chiara They e Reka Orsi Toth che completano l’en plein di vittoria dell’Italia nei gironi di qualificazione Anche se devono lasciare il primo set del torneo (il primo perso dalle due coppie azzurre in sei gare). They/Orsi Toth hanno sconfitto 2-1 (19-21, 22-20, 15-9) in rimonta le spagnole Alvarez/Carro al termine di un match durissimo e spettacolare che conferma il buono stato di forma delle italiane che hanno vinto ...

Mondiale Femminile - definito il quadro degli Ottavi : il tabellone completo : Mondiale Femminile – Con le ultime due gare di stasera, si è ufficialmente conclusa la fase a gironi della competizioni. Delineato, così, il quadro degli ottavi di finale. Eccolo: Germania – Nigeria Norvegia – Australia Inghilterra – Camerun Francia – Brasile Spagna – Usa Svezia – Canada Italia – Cina Olanda – GiapponeL'articolo Mondiale Femminile, definito il quadro degli ottavi: il ...

Mondiale femminile - sarà la Cina l’avversaria dell’Italia agli Ottavi [DETTAGLI] : Mondiale femminile – L’Italia affronterà la Cina, qualificata come una delle migliori terze, negli ottavi di finale del Mondiale femminile in Francia. Decisiva la vittoria del Camerun contro la Nuova Zelanda (2-1). Solo in caso di pareggio (e di segno X anche in Thailandia-Cile) le azzurre avrebbero trovato infatti la Nigeria. La partita è in programma martedì 25 giugno alle 18 allo Stade de la Mosson di Montpellier. Il primo ...

Mondiale femminile - l’Olanda vince il girone E : agli Ottavi anche Canada e Camerun [FOTO] : 1/13 AFP/LaPresse ...

Beach volley - Mondiale Under 21 Udon Thani. Azzurri schiacciasassi! Windisch/Di Silvestre primi nel girone - They/Orsi Toth a un passo dagli Ottavi : Che bella Italia al Mondiale Under 21 di Udon Thani. In campo maschile Jakob Windisch e Alberto Di Silvestre hanno vinto il girone e ora si mettono ala finestra avendo già conquistato l’accesso agli ottavi di finale, mentre in campo femminile Orsi Toth/They sono ad un passo (basterà un set contro le spagnole Carro/Alvarez) dal successo nel girone più complicato, almeno sulla carta, dell’intero Mondiale e dalla qualificazione diretta ...

Mondiale femminile : Italia ko con il Brasile - ma vola agli Ottavi prima nel girone : Niente en-plein per l’Italia nel raggruppamento C dei Mondiali femminili. Dopo le prime due vittorie di fila, nella terza ed ultima giornata della fase a gironi, le azzurre rimediano un ko di misura con il Brasile (1-0), ma chiudono comunque al primo posto nel girone. ...

Mondiale femminile - Italia agli Ottavi da prima : le parole delle azzurre : Mondiale femminile – L’Italia vince il girone C nonostante la sconfitta con il Brasile. La gioia delle azzurre nelle parole post-partita. “Siamo prime, ci dispiace per la sconfitta. Il pari sarebbe stato più giusto ma avevamo di fronte una squadra molto forte. Devo fare i complimenti alle ragazze perchè hanno tenuto testa al Brasile”. Così Milena Bertolini, ct della Nazionale, commenta ai microfoni della Rai la ...

Mondiale femminile - Giamaica-Australia 1-4 : il poker di una strepitosa Kerr trascina le oceaniche agli Ottavi [FOTO] : 1/10 AFP/LaPresse ...

Mondiale Femminile - Francia e Norvegia esultano : sono agli Ottavi di finale [FOTO] : 1/29 AFP/LaPresse ...

Mondiale femminile : Germania - Spagna e Cina agli Ottavi di finale [FOTO] : 1/11 AFP/LaPresse ...

Mondiale femminile - Olanda-Camerun 3-1 : Orange agli Ottavi - africane ferme al palo : Mondiale femminile – L’Olanda batte 3-1 il Camerun, sale a 6 punti nel girone E e prenota un posto negli ottavi di finale del Mondiale femminile. africane ferme a 0. Parte meglio l’Olanda che tiene il pallone ma non riesce a rendersi particolarmente pericolosa. La prima grossa occasione è per il Camerun con Onguene che calcia a lato a pochi passi. dalla porta. Al 41′ è, però, l’Olanda a passare con un colpo di ...

Mondiale femminile - l’Inghilterra batte l’Argentina e vola agli Ottavi : decide un gol della Taylor [FOTO] : 1/13 AFP/LaPresse ...