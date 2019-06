Ospedali | allarme insetti volanti | il 90% trasporta batteri pericolosi

Emergenza in Italia - l’allarme dei medici : arriva la più intensa ondata di caldo dell’ultimo decennio e negli Ospedali manca personale : E’ allarme caldo, dalla prossima settimana, in quasi tutta Italia. Dopo il maltempo che ha colpito il nord nelle scorse ore, infatti, sono in arrivo temperature da record che arriveranno a toccare i 40 gradi in molte città della penisola. Ma c’è un problema ben più grave che, sommato a questo, potrebbe creare non pochi problemi nel nostro Paese: gli ospedali e i Pronto soccorso, sia del Nord che del Sud, versano in una situazione ...

Napoli - impennata delle temperature : Ospedali in allerta - allarme dei medici di famiglia : «Se di questi tempi siamo abituati a sopportare l’aumento delle temperature, quello che si sta verificando va oltre ogni aspettativa e la previsione di una nuova impennata della colonnina di mercurio ci spinge a chiedere grande attenzione ai nostri assistiti». A mettere in guardia dal caldo africano di queste, ma soprattutto delle prossime settimane, sono i medici della sezione di Napoli della Federazione Italiana dei medici di medicina Generale ...

Asl Napoli - presidio Ospedaliero dei Pellegrini : “Nessun allarme e nessun rischio per i pazienti” : “Non è in atto nessun allarme e tutti i pazienti assistiti nel presidio ospedaliero sono in condizioni di assoluta sicurezza”. Questo il commento della direzione sanitaria di presidio in merito alle notizie di stampa che riferiscono di un pericolo che sarebbe in atto al presidio ospedaliero dei Pellegrini. Il batterio isolato in due pazienti è infatti il terzo Gram-negativo per frequenza d’isolamento dalle infezioni invasive rilevate dalla ...

Allarme infezioni Ospedaliere - in Italia 7800 morti l’anno : Fabrizio de Feo Sono oltre mezzo milione gli Italiani colpiti ogni anno da infezioni ospedaliere. La probabilità di contrarle durante un ricovero ospedaliero è dell’6%. Dati che pongono l’Italia all’ultimo posto in Europa È Allarme infezioni ospedaliere in Italia, un fenomeno che causa quasi 8 mila morti l’anno. Il dato fa del nostro Paese il fanalino di coda in Europa. Un primato certo non confortante che ha convinto i ...

Ospedali - allarme rosso per le infezioni : 49mila morti l'anno : Nicola De Angelis L'Italia conta il 30% delle morti per sepsi nei 28 paesi Ue, il dato è emerso da un rapporto stilato dall'Osservasalute 2018. I dati sono allarmanti, si è passati dai 18.668 morti del 2003 per infezioni ai 49.301 del 2016 È stato presentato oggi a Roma il rapporto di Osservasalute sugli Ospedali Ue e il dato che ne emerge è sconcertante: infatti dal 2003 al 2016 sono aumentati i decessi per infezioni passando da ...

Allarme infezioni Ospedaliere in Italia : 49mila morti ogni anno : 49,301 persone in Italia nel 2016 sono morte a causa delle infezioni ospedaliere. Un aumento vertiginoso rispetto ai 18.668 decessi del 2003. Il Paese conta il 30% di tutte le morti per sepsi nei 28 Paesi Ue. L’Allarme rosso è dato dal Rapporto Osservasalute 2018 presentato oggi a Roma. Per Walter Ricciardi, Direttore dell?osservatorio nazionale sulla salute, “c’è una strage in corso migliaia di persone ...