Ondata di caldo africano | la Francia posticipa gli esami delle scuole medie | +30°C a

Previsioni Meteo - allarme Ondata di caldo africano : “scongiurare i 2.222 morti dell’estate 2003” : Un’intensa ondata di caldo africano sta per svilupparsi su buona parte dell’Europa centro-occidentale, incluso il Nord Italia dove potrebbero essere battuti record storici. Occorre attivare tutte le precauzioni per evitare che si ripeta la strage del 2003 quando per effetto del caldo torrido si contarono almeno 2222 decessi durante l’estate soprattutto tra i più anziani. È quanto afferma la Coldiretti nell’evidenziare i risultati ...

Previsioni Meteo - estrema Ondata di caldo africano : 5 giorni con oltre +40°C tra Spagna - Francia - Italia e Svizzera : Previsioni Meteo – L’Europa si avvia verso lo sviluppo di un’ondata di caldo molto intensa che ha tutte le carte in regola per rivelarsi storica e potenzialmente letale nel corso di questa settimana mentre una potente dorsale si forma su un’ampia parte del continente. L’avvezione di una massa d’aria estremamente calda farà schizzare le temperature verso valori di +38-42°C nella Spagna nordorientale e in parti della Francia centro-meridionale e ...

Previsioni Meteo - gli ultimi aggiornamenti sull’Ondata di caldo africano : Giovedì 27 sarà una giornata terribile : Gli ultimi aggiornamenti delle Previsioni Meteo per la grande ondata di caldo africano ormai imminente sull’Italia settentrionale sono spaventosi, perchè confermano quanto già delineato nei nostri precedenti bollettini: sarà un evento storico. Intanto già oggi, mentre al Sud fa decisamente più fresco (a Brindisi la massima è stata di appena +28°C, a Catania di +30°C, oltre dieci gradi meno di ieri!), le temperature stanno già aumentando ...

Previsioni Meteo - Ondata di caldo record in arrivo in Francia : fino a +47°C percepiti - “siamo pronti” : La Francia si prepara questa settimana ad affrontare un’ondata di caldo estremo, con temperature che supereranno i +40°C, battendo molto probabilmente molti record. Si prevede che le temperature raggiungeranno i +35°C oggi e saliranno ulteriormente fino raggiungere il picco giovedì e venerdì. L’area maggiormente a rischio sarà il nord, Parigi compresa. Come parte di un piano di emergenza caldo, sono state create fontane temporanee e ...

Ondata di Caldo - allerta del Ministero della Salute : ecco le città a rischio domani e dopodomani [ELENCO] : L’Ondata di Caldo è alle porte e stringerà nella sua morsa gran parte del Paese: l’ultimo aggiornamento del bollettino delle ondate di calore del Ministero della Salute, prevede l’allerta di livello 2 (“bollino arancione”) domani per 3 città (Bolzano, Brescia e Rieti) e mercoledì per 10 città (Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Latina, Napoli, Perugia, Rieti e Roma). Di seguito l’elenco delle città ...

Emergenza in Italia - l’allarme dei medici : arriva la più intensa Ondata di caldo dell’ultimo decennio e negli ospedali manca personale : E’ allarme caldo, dalla prossima settimana, in quasi tutta Italia. Dopo il maltempo che ha colpito il nord nelle scorse ore, infatti, sono in arrivo temperature da record che arriveranno a toccare i 40 gradi in molte città della penisola. Ma c’è un problema ben più grave che, sommato a questo, potrebbe creare non pochi problemi nel nostro Paese: gli ospedali e i Pronto soccorso, sia del Nord che del Sud, versano in una situazione ...

Previsioni Meteo Piemonte : arriva Ondata di caldo - temperature oltre i +35°C e tanta afa : Il Piemonte si prepara all’arrivo del caldo intenso: sebbene oggi la giornata sia tipicamente estiva con temperature nella norma, da domani la colonnina di mercurio salirà e l’afa arriverà da metà settimana. Secondo Arpa Piemonte, “l’ondata di calore determinerà a partire da martedì temperature oltre i +35°C sulle pianure, con temperature percepite anche superiori a causa delle condizioni di afa, e la sua persistenza fino ...

