Olimpiadi invernali 2026 | oggi la scelta Sui costi di 1 | 3 miliardi il Cio copre il 75%

Olimpiadi invernali 2026 - oggi l’assegnazione : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming. Milano-Cortina vs Stoccolma : Il grande giorno è arrivato: oggi lunedì 24 giugno si assegna l’organizzazione delle Olimpiadi Invernali 2026. L’appuntamento è per le ore 16.00 allo Swiss Tech Auditorium di Losanna (Svizzera) dove i membri del CIO saranno chiamati a votare scegliendo una delle due candidature rimaste in corsa: da una parte Milano-Cortina, dall’altro Stoccolma. Alle ore 18.00 verrà dato l’annuncio e conosceremo chi ospiterà i Giochi ...

Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 - Gian Marco Centinaio : “Speranze alte - i comitati organizzatori hanno lavorato bene” : Si avvicina sempre di più il giorno della scelta della sede dei Giochi Olimpici Invernali del 2026: lunedì ci sarà la votazione a Losanna e cresce l’attesa per la candidatura di Milano-Cortina. Oggi anche il ministro per le Politiche Agricole, Gian Marco Centinaio, si è detto fiducioso circa il buon esito della candidatura italiana. All’ANSA Centinaio ha infatti spiegato i benefit di una vittoria del Bel Paese: “Le Olimpiadi ...

Olimpiadi invernali 2026 - anche Lippi e Zhang nella delegazione azzurra : sostegno alla candidatura di Milano-Cortina : Lunedì alle 18 sarà il momento della verità: il presidente del Comitato olimpico internazionale, Thomas Bach, proclamerà dal Tech Convention Center di Losanna, chi tra Milano-Cortina e Stoccolma-Aare ospiterà le Olimpiadi invernali del 2026. La delegazione italiana conterà moltissimi sportivi azzurri: da Sofia Goggia ad Alberto Tomba, da Marcello Lippi a Steven Zhang fino a Paolo Scaroni. La delegazione olimpica sarà guidata dal presidente ...

Olimpiadi invernali 2026 - 3 membri non si presentano alla votazione! Assenti 2 teste coronate - il Re del Bhutan dice no : positivo per Milano-Cortina? : Lunedì 24 giugno si svolgerà la votazione per l’assegnazione delle Olimpiadi Invernali 2026, a Losanna (Svizzera) si deciderà chi ospiterà i Giochi del ghiaccio e della neve: festeggerà l’Italia con Milano-Cortina o esulterà la Svezia con Stoccolma? Sulla carta la proposta nostrana sembra leggermente favorita ma si preannuncia una lotta serratissima fino all’ultimo voto, a decidere saranno i 95 membri del Cio ma ci sono delle ...

Olimpiadi invernali 2026 - chi voterà per Milano-Cortina e Stoccolma? Ci sono 8 teste coronate : Re - Principi - Principesse e Nobili : Lunedì 24 giugno si svolgerà l’elezione per l’assegnazione delle Olimpiadi Invernali 2026: a Losanna (Svizzera) scopriremo chi avrà l’onore di ospitare i Giochi del ghiaccio e della neve. sono rimaste in corsa le candidature di Milano-Cortina e di Stoccolma, testa a testa serratissimo tra Italia e Svezia: attorno alle ore 18.00 scopriremo chi potrà fare festa e iniziare a programmare l’evento che andrà in scena tra sette ...

Olimpiadi invernali 2026 : il CIO chiede garanzie a Stoccolma. Passi avanti per Milano-Cortina : Passi avanti per Milano-Cortina, in vista del momento decisivo. In quel di Losanna si attende solamente la giornata di lunedì: i membri del Comitato Olimpico Internazionale dovranno scegliere tra le due candidature rimaste in lizza in chiave Giochi Olimpici Invernali del 2026. Oltre a quella italiana c’è, come detto e ridetto, quella svedese: l’accoppiata formata da Stoccolma ed Aare. Come riportato dall’ANSA però, il CIO oggi ...

