Olimpiadi invernali 2026 assegnate a Milano-Cortina | Italia preferita alla Svezia

Olimpiadi invernali 2026 - Conte : “E’ il sogno di tutto il Paese”. Mattarella : “Italia pronta a essere la casa di tutti gli atleti” : “Desidero a nome dell’Italia dare il sostegno più convinto alla candidatura di Milano-Cortina per ospitare i Giochi, in un teatro alpino di straordinaria bellezza. L’Italia è pronta ad accogliere, facendo sentire a casa propria, tutti gli atleti confermando lo sport come simbolo di amicizia e fratellanza fra i popoli”. Con queste parole il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in un videomessaggio, ha sostenuto la ...

LIVE STREAMING Olimpiadi invernali 2026 - assegnazione e proclamazione : Milano-Cortina sfida Stoccolma. L’Italia farà festa? : Alle ore 18.00 verrà proclamata la città che ospiterà le Olimpiadi Invernali 2026, il solenne annuncio verrà dato a Losanna (Svizzera) da Thomas Bach, il Presidente Bach svelerà chi tra Milano-Cortina e Stoccolma avrà l’onore di organizzare i Giochi del ghiaccio e della neve che andranno in scena tra sette anni. La votazione ha già avuto luogo, ora bisogno soltanto aspettare l’annuncio: l’Italia riuscirà a festeggiare? Di ...

Olimpiadi invernali 2026 - Milano-Cortina VS Stoccolma-Are : l’assegnazione in diretta TV : Milano-Cortina 2026 Si gioca un’altra decisiva Italia-Svezia. Questa volta, però, la partita non vale l’accesso ai Mondiali di calcio ma l’assegnazione delle Olimpiadi Invernali 2026. Da un lato la candidatura di Milano e Cortina, dall’altro quella di Stoccolma e Are. Chi la spunterà? Oggi pomeriggio si procederà con le votazioni e l’annuncio da parte del CIO (Comitato Olimpico Internazionale). Assegnazione delle ...

Olimpiadi invernali 2026 - Milano o Stoccolma? Segui la diretta della cerimonia a Losanna : Ha preso il via la 134esima sessione del Cio, che alle 16 voterà per scegliere la città ospitante dei Giochi invernali. La sessione si è aperta con il discorso del presidente del Comitato olimpico, Thomas Bach, Seguito dalla presentazione finale di Stoccolma-Aare, sfidante di Milano-Cortina. Fra applausi, sorrisi, urla di incoraggiamento e uno sventolio di bandierine la delegazione svedese si è preparata a entrare nel salone dello SwissTech ...

Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 - Giuseppe Conte : “Qui per sostenere l’Italia - c’è tutto un Paese unito” : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELL’ASSEGNAZIONE DELLE Olimpiadi 2026 DALLE ORE 16.00 A Losanna è giunto anche il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, pronto a sostenere la candidatura dell’Italia per l’organizzazione delle Olimpiadi Invernali del 2026 da affidare a Milano-Cortina. Il numero uno del Governo italiano al suo arrivo in Svizzera ha parlato all’ANSA. Così il Primo Ministro sulla candidatura ...

Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 - Giovanni Malagò : “I membri CIO erano contenti di quello che abbiamo detto” : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELL’ASSEGNAZIONE DELLE Olimpiadi 2026 DALLE ORE 16.00 Cresce l’attesa per l’esito dell’assegnazione delle Olimpiadi Invernali del 2026, per la quale sono in lizza la candidatura italiana di Milano-Cortina e quella svedese di Stoccolma-Are. Al termine della presentazione del dossier italiano, con seguenti domande dei membri che saranno chiamati alla scelta, Giovanni Malagò ha parlato ...

Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 - Evelina Christillin : “Proposta italiana nettamente migliore” : Evelina Christillin è a Losanna con la delegazione italiana che presenta la candidatura congiunta Milano-Cortina per le Olimpiadi Invernali del 2026. All”ANSA la manager è sicura della solidità della proposta del Bel Paese e non usa giri di parole per esprimere la propria opinione. L’Italia ha una candidatura più completa: “Ci aspettiamo che il dossier di Milano-Cortina sia considerato sicuramente migliore di quello di ...

Olimpiadi invernali 2026 : candidatura Milano-Cortina - a che ora il risultato : Olimpiadi invernali 2026: candidatura Milano-Cortina, a che ora il risultato È giunto il giorno decisivo per le Olimpiadi invernali del 2026. La candidatura di Milano-Cortina d’Ampezzo sembra essere decisamente favorita su quella di Stoccolma-Aare. La decisione dovrebbe essere ufficializzata attorno alle ore 18:00 di oggi, 24 giugno 2019. A prendere parte alla votazione, saranno oltre 80 delegati (per adesso, a scanso di assenze ...

LIVE Assegnazione Olimpiadi invernali 2026 - Milano-Cortina vs Stoccolma in DIRETTA : la votazione decisiva : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La guida completa al sistema di voto Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della votazione decisiva per l’Assegnazione dell’organizzazione delle Olimpiadi Invernali del 2026: a Losanna 83 membri del CIO sceglieranno tra la candidatura Italiana congiunta Milano-Cortina e quella svedese di Stoccolma-Are. Il sistema di votazione, trattandosi di una scelta tra due sole ...

Olimpiadi invernali 2026 - il giorno della scelta : Milano-Cortina sfida la tradizione svedese con diplomazia e soldi pubblici : È il giorno di Milano-Cortina. Oggi a Losanna, alle ore 18, si assegnano le Olimpiadi invernali 2026. L’Italia entra nel conclave olimpico quasi “Papa” e con un pizzico di paura di essere beffata proprio sul più bello: la candidatura italiana è favorita, per tutta una serie di ragioni, dal prestigio diplomatico al sostegno politico (quello che la Lega di Matteo Salvini e Giancarlo Giorgetti ha fatto avere, nonostante le resistenze del M5S). La ...

Olimpiadi invernali 2026 - oggi la scelta. Sui costi di 1 - 3 miliardi il Cio copre il 75% - “Il video” - : La festa prima della scelta. Il 23 giugno, domenica, a Losanna il presidente del Cio ( Comitato internazionale olimpico ), Thomas Bach, ha tagliato il...

Olimpiadi invernali 2026 - Milano-Cortina vs Stoccolma : il regolamento e come funziona la votazione. La guida completa : Milano-Cortina o Stoccolma, chi ospiterà le Olimpiadi Invernali 2026? Oggi lunedì 24 giugno, attorno alle ore 18.00, conosceremo il nome della città che avrà l’onore di organizzare la rassegna a cinque cerchi in programma tra sette anni: festeggerà l’Italia che tornerebbe a ospitare l’evento a venti anni di distanza da Torino 2026 o esulterà la candidatura svedese con la sua capitale al centro dell’attenzione? Si deciderà ...

Olimpiadi invernali 2026 a Milano e Cortina? L'annuncio in diretta tv : Saranno Milano e Cortina a ospitare le Olimpiadi Invernali 2026? Lo scopriremo oggi, lunedì 24 giugno, con lo Speciale TgSport, in onda su Rai2 a partire dalle 17.45 che si collegherà con il Quartier Generale del CIO a Losanna per scoprire il risultato del voto del comitato.prosegui la letturaOlimpiadi Invernali 2026 a Milano e Cortina? L'annuncio in diretta tv pubblicato su TVBlog.it 24 giugno 2019 07:00.

Olimpiadi invernali 2026 - oggi l’assegnazione : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming. Milano-Cortina vs Stoccolma : Il grande giorno è arrivato: oggi lunedì 24 giugno si assegna l’organizzazione delle Olimpiadi Invernali 2026. L’appuntamento è per le ore 16.00 allo Swiss Tech Auditorium di Losanna (Svizzera) dove i membri del CIO saranno chiamati a votare scegliendo una delle due candidature rimaste in corsa: da una parte Milano-Cortina, dall’altro Stoccolma. Alle ore 18.00 verrà dato l’annuncio e conosceremo chi ospiterà i Giochi ...