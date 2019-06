Olimpiadi 2026, Sala: al lavoro subito

"Abbiamo visto una finestra, ci siamo guardati negli occhi e da lì abbiamo cominciato". Così il sindaco di Milanodescrive i momenti più salienti della candidatura alle. "Per me è stata una rivincita dopo Emadice-perdere una seconda volta sarebbe stato seccante". Sulla governance per gestire le:"Bisogna fare le cose per bene. Non sta a me trovare soluzioni ma non bisogna buttare via tempo, perché altrimenti dovremmo ricorrere alla procedura d'urgenza e ad altre cose che creano problemi".(Di lunedì 24 giugno 2019)